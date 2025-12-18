logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes

El programa Heroínas y Héroes Paisanos busca evitar abusos y garantizar la seguridad de connacionales en EU.

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 12:17 p.m.
A
Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que del 28 de noviembre a la fecha en el programa Heroínas y Héroes Paisanos se han atendido a más 463 mil atenciones y quejas resueltas.

Indicó que bajo la consigna de "Cero Tolerancia" ante cualquier abuso o acto irregular contra nuestros hermanos migrantes, este programa está enfocado a brindar asistencia y orientación a connacionales que residente y trabajan en EU para evitar maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia por parte de servidores púbicos.

El titular del INM destacó que el programa arrancó el 28 de noviembre y que estará hasta el próximo 8 de enero con el objetivo de salvaguardar la integridad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las y los con nacionales que ingresan a nuestro país a través de los 194 puntos de internación, en especial de los 56 de la frontera norte.

"Este operativo se traduce en presencia y respaldo con más de 253 módulos de atención y observadores en aeropuertos, carreteras, centrales de autobuses y puntos estratégicos del país, a la fecha se han realizado 463 mil 879 atenciones y quejas resueltas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Esto bajo el principio que nos ha instruido la Presidenta de cero tolerancia ante cualquier abuso o acto irregular contra nuestros hermanos migrantes. Esto con un objetivo muy claro: que las familias viajen con tranquilidad, que el regreso sea seguro y que estas fiestas decembrinas culminan en el reencuentro esperado, con ese abrazo que muchas ocasiones ha tenido que posponerse durante meses y a veces durante años o décadas", señaló.

En Palacio Nacional, el titular del INM destacó que ayer miércoles 17 de diciembre, el INM acudió al encuentro, recepción, y acompañamiento de la Caravana de Paisanos Organizados, que ingresó por Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde ingresaron 5 mil 231 vehículos con 20 mil paisanos.

Detalló que hasta el momento solo se han registrado incidentes menores como ponchaduras y fallas mecánicas, pero sin contratiempos de importancia.

El titular del INM resaltó que se puede reportar cualquier acto irregular desde México a través de WhatsApp 52 55 2230 2128 llamando al 079 y al 911 desde Estados Unidos 85 52 866755.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes
Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes

Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes

SLP

El Universal

El programa Heroínas y Héroes Paisanos busca evitar abusos y garantizar la seguridad de connacionales en EU.

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump
Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump

SLP

El Universal

Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán
Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán

Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán

SLP

El Universal

Sheinbaum pide a Zaldívar analizar Ley Esposa
Sheinbaum pide a Zaldívar analizar Ley Esposa

Sheinbaum pide a Zaldívar analizar "Ley Esposa"

SLP

El Universal

La presidenta abrió el debate esta mañana de jueves