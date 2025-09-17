logo pulso
Hijos de AMLO obtienen suspensión contra "cualquier" orden de aprehensión

Andy y Bobby López Beltrán consiguieron una suspensión pese a no tener orden de captura vigente.

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 11:48 a.m.
A
Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador

El periodista Claudio Ochoa Huerta informó que un juez federal concedió una suspensión contra cualquier orden de aprehensión a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Ochoa, la medida cautelar fue promovida por Francisco Havier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas. El documento no lleva firma y tampoco señala un domicilio para notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En redes sociales, el también columnista de El Universal detalló que la suspensión incluye nombres de presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol fiscal, entre ellos el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, alias "El señor de los buques" o Roberto Brown, señalado como supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.

Según lo difundido, Andy y Bobby, como los llama su padre, son los únicos mencionados en la lista que no cuentan con una orden de aprehensión vigente.

El expediente 2098/2025, donde se concede la suspensión y se admite el amparo, aparece confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal, indicó Ochoa.

 Te puede interesar: Zedillo acusa "golpe de Estado silencioso" de AMLO y Sheinbaum

 

 

 

Hijos de AMLO obtienen suspensión contra "cualquier" orden de aprehensión

