Hipólito Mora recordó inicios de autodefensas en última publicación

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Hipólito Mora, exlíder y fundador de las autodefensas en Michoacán murió víctima de un atentado en La Ruana. Su vehículo fue calcinado y dos de sus escoltas fallecieron asesinados a balazos.

El también excandidato a gobernador en Michoacán había denunciado en múltiples ocasiones amenazas en su contra y había sobrevivido a otros atentados.

Guillermo Valencia, antiguo alcalde de Tepaltepec, confirmó el atentado en contra de Hipólito Mora a través de Twitter: "me acaban de confirmar que en un atentado asesinaron a mi amigo #HipolitoMora, prendieron fuego a su camioneta blindada y asesinaron a todos sus escoltas, en este #Michoacan vivimos y las autoridades se empeñaron en negar la situación, ¿ahora qué dirán?".

En 2016, Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL habló con Hipólito Mora, quien le confesó que lo estaban buscando para matarlo. En su columna quedaron las palabras del michoacano, quien creó el grupo de las autodefensas en respuesta a los ataques y represión por parte de Los Caballeros Templarios.

Hipólito Mora escribió un mensaje en su cuenta de Facebook el pasado miércoles 28 de junio, sin imaginarse que sería el último. Allí recordó a su amigo Ramón García, a quien reconoció por acompañarlo desde el nacimiento de las autodefensas en Michoacán.

"Es muy importante que te sientas bien contigo mism@, deja que los demás opinen lo que los haga sentir bien, aunque estén mintiendo. En esta ocasión con mi amigo Ramón García, quien me acompañó desde la primera reunión para organizar el nacimiento de las autodefensas y que aún sigue firme y cuento con su valiosa amistad!! Me dedico a lo mío, lo que me gusta, el campo, saludos y abrazo fuerte para todas y todos mis amigos", se lee en la publicación hecha el 28 de junio a las 09:26 horas.

Nacido en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Michoacán, fue un agricultor, empresario y fundador de las autodefensas en La Ruana, que incursionó en la política.

Contaba con 11 hectáreas de limoneros, en la zona conocida como Tierra Caliente. Se organizó para crear los grupos de autodefensas en 2013 luego de que el grupo criminal Los Caballeros Templarios impusieran los días que se podían cosechar las tierras, afectando a los agricultores de la zona.

El movimiento cobró fuerza y se extendió a otros municipios. Debido a su impacto en el estado, en marzo de 2015 se lanzó como candidato a diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano, aunque posteriormente lo abandonó por no ser nombrado como plurinominal.

En diciembre de 2020 fue seleccionado como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura del estado, de cara a las elecciones de 2021, pero no resultó electo.