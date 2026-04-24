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Hombre cercena manos a exesposa en Chiapas; ofrecen recompensa

Los 500 mil pesos de serán entregados a Ana Luisa para cubrir sus gastos médicos tras agresión

Por El Universal

Abril 24, 2026 11:50 a.m.
A
Hombre cercena manos a exesposa en Chiapas; ofrecen recompensa

Los 500 mil pesos que se ofrecían como recompensa para la localización y detención de Pablo Ruiz Córdova, que cercenó las manos a su expareja de 27 años en el municipio de Cintalapa, serán entregados a Ana Luisa para que pueda cubrir los gastos médicos que necesite para su recuperación, informó el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

En un video, desde el municipio de Palenque, dio a conocer que Pablo "N" fue detenido después de labores de investigación que llevó a cabo la Policía, pero al momento de la captura fueron detenidos dos hombres más, Alan Antonio "N" y Offmán "N", acusados del delito de encubrimiento, por mantener escondido al presunto feminicida.

La noche del jueves, Pablo "N" fue presentado ante un Juez, que va determinar en próximas horas su situación jurídica.

Explicó que el Ministerio Público logró ubicar en una casa de Cintalapa a Pablo "N", en la tarde del jueves, donde dos hombres lo mantenían oculto, por lo que fueron acusados del delito de encubrimiento.

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De los 500 mil pesos que se ofrecían como recompensa, ninguna persona logró obtenerla, por lo que el dinero será entregado a Ana Luisa, de 27 años, para que cubra sus gastos médicos.

La organización 50+1 demandó a la Fiscalía que se aplique la ley contra el presunto feminicida y que se le brinde la atención médica y psicológica a Ana Luisa y sus tres hijos que tiene a su cargo.

Un Juez había emitido una orden de restricción en contra de Pablo, para que no se acercara al hogar donde vivía Ana Luisa y sus tres hijas, por contar con antecedentes de maltrato físico a su pareja, han confirmado familiares de la joven.

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