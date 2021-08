Homenajearán a motociclistas que rescataron a personas en granizada en Edomex

TLALNEPANTLA, Méx., agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Cuando automovilistas y pasajeros estaban atrapados entre bloques de hielo y agua que dejó la última granizada en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, los motociclistas Jorge y José, quienes transitaban por Mario Colín y Periférico Norte, se detuvieron a auxiliar y rescatarlos.

Sin ser rescatistas, los dos motociclistas serán reconocidos por autoridades de Tlalnepantla, por el valor e interés al ayudar de los dos ciudadanos que auxiliaron a automovilistas y sus familias la noche del 5 de julio, cuando quedaron atrapados entre bloques de hielo y agua, donde lamentablemente un conductor falleció por ahogamiento dentro de su auto tipo Honda.

La tormenta de lluvia y granizo generó que el paso a desnivel de Periférico Norte y Mario Colín se anegara con una profundidad de cuatro metros, donde se formó una capa de hielo de un metro, señalaron autoridades de Protección Civil de Tlalnepantla.

"Primero vimos a dos señoras dentro de sus automóviles, sus puertas ya no abrían, sus vidrios tampoco bajaban, los carros comenzaron a flotar y a meterse más a la inundación, optamos por meternos al agua y sacarlas", narró Jorge de 27 años, almacenista de una empresa de piezas de acero, quien iba en su moto.

Jorge y José de Jesús no se conocían entre ellos ni conocían a las personas que ayudaron, cruzaron con sus vehículos por la vía que pasa debajo de Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico) y une Avenida de los Maestros con Mario Colín, cuando se dieron cuenta que el agua había atrapado a varios vehículos dentro del paso a desnivel.

Los dos jóvenes "descendieron de sus motos para ayudar a salir a las personas sin importar el peligro de quedar atrapados al cruzar el agua que alcanzaba una temperatura tan baja que se formó una capa de hielo alrededor de los vehículos, la muerte por hipotermia o ahogamiento era un riesgo, no obstante lograron poner a salvo a cinco personas", informaron autoridades de Tlalnepantla.

José de Jesús, es repartidor y comentó "mi hija la más chica se llenó de orgullo, me abrazó, se puso a llorar muy feliz, mi hijo también está muy orgulloso de mí. Tengo un buen sabor de boca por esa satisfacción de haber ayudado a esas personas, me voy muy contento".

"Mi mamá se molestó un poco, me dijo: estás consciente de que pusiste en riesgo tu vida. Yo le respondí, pues mamá son los valores que tú y mi papá me enseñaron, de no ser indiferente y apoyar a los demás. Me llena de orgullo saber qué tipo de persona soy, resalta mis valores familiares, me hace sentir increíble como persona, como ser humano", expresó Jorge.