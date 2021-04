HRW cuestiona a López Obrador por padrón de telefonía celular

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó este miércoles al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su defensa del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

López Obrador "dice que el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil pedirá los mismos datos que, según él, actualmente piden los bancos. Sr. Presidente, ¿Cuál fue el banco que le escaneó el iris de sus ojos y le tomó sus huellas digitales para abrir una cuenta?", cuestionó Vivanco vía Twitter.

El pasado 14 de abril, López Obrador aseguró que su gobierno no hará mal uso de los datos biométricos que el padrón requiere.

"Nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad, no lo vieron con simpatía las empresas telefónicas porque implica un trámite, que se hace en otros casos, en los bancos, cuando se lleva a cabo la contratación del servicio, hay que dar nombres e incluso huella, ya se aplica en otros casos", defendió.

Ante la polémica que generó el padrón, y llevó a algunos mexicanos a ampararse por temores sobre la privacidad de su información y la posibilidad de que caiga en manos equivocadas, López Obrador señaló que quizá sólo sea necesaria la huella, y no otros datos biométricos, para el padrón.

Y repitió: "Esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial de elector, en la firma electrónica, en el SAT, en gestiones ante el IMSS; pero no sólo en organismos públicos, se utiliza en los bancos y en un conjunto de aplicaciones o tiendas gubernamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija".