Hubiera preferido que no se conociera nombre de vacunados: Alcocer

Ante el proceso de vacunación contra Covid-19 que inició este jueves, y que fue transmitido en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró que él hubiera preferido que no se conociera el nombre de los vacunados.

"Yo hubiera, por ejemplo, preferido, pero esa es una posición muy personal, preferido que no se conociera el nombre de los vacunados, finalmente en México y en todos lados se llega a eso", indicó el secretario de Salud.

Alcocer apuntó que existe una "esfera un tanto difícil de ubicar en esta pandemia, que es el temor a las vacunas", pero esto es mínimo en México.

El secretario de Salud expresó que los mexicanos están ansiosos por la vacuna contra coronavirus y ven una esperanza. Advirtió que si con la vacuna de Pfizer hay alguna reacción, "es entendible".

"Esta vacuna nos va a ayudar, porque no nos va a resolver la problemática de las infecciones virales, de los problemas de salud que no sólo son de infecciones, sino también de las enfermedades crónicas, y en eso, el que oigamos con toda la libertad la opinión de la gente, cuando ha sido vacunada, que ahora serán los ya mencionados, cerca de 3 mil, pues esto desde luego es la libertad de expresión y la libertad de ustedes de comunicación.

"Pero sí con una opinión, un llamado de que esto no es para buscar elementos en contra, sino para favorecerlos, esa sería mi petición, y adelante estos testimonios", señaló.

"El júbilo de que ya viene la vacuna, la población lo recibe, y en la práctica lo exige", indicó Alcocer.

Alcocer destacó que México es de los países más altos en vacunación y recalcó que en menos de un año se tienen 13 vacunas contra el coronavirus para poderse agregar a la lista.

La enfermera María Irene Ramirez, jefa de Enfermería de la unidad de terapia intensiva en el Hospital Rubén Leñero fue la primera que se ofreció voluntariamente a ser vacunada.