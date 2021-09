Hubo tortura en verdad histórica

Ciudad de México.- En conferencia de prensa a los siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, refirió que las autoridades de la administración anterior incurrieron en tortura y armado de pruebas para armar la llamada "verdad histórica".

Al refutar la antigua versión de la Procuraduría General de la República, el fiscal encargado subrayó que esto también ya fue concluido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Nacional de DH, por las Naciones Unidas, por el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás organismos de DH.

Gómez Trejo detalló que en la investigación anterior se encontraron indicios de "tortura generalizada", esto, dijo, fue posible a la colaboración con otras dependencias federales, quienes aportaron más de 40 videos en los que se da cuenta de funcionarios públicos interrogando "de manera irregular".

Las grabaciones, además, se suman a declaraciones de testigos, declaraciones de víctimas, pruebas documentales y la elaboración de protocolos de Estambul "que corroboran no sólo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR".

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió por carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, la extradición de Tomás Zerón, investigador del caso Ayotzinapa.

Por otra parte, madres y padres de familia reclamaron al presidente que la Fiscalía General de la República no camina y es "un elefante reumático".

A su salida de Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado los de padres de los 43 normalistas, dijo que reconocieron los hallazgos encontrados en la Barranca de la Carnicería de Cocula y las identificaciones de los restos de estudiantes y algunas de las detenciones.

Sin embargo, aseguró que "la Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido. Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando uno es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión, no se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso. Hay funcionarios públicos enquistados en la Fiscalía de la anterior PGR".