Huelga de enfermeras en NY afecta a hospitales importantes: ¿Qué está en juego?

NUEVA YORK (AP) — Miles de enfermeros y enfermeras en tres sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga el lunes luego que las negociaciones durante el fin de semana no lograran avances en sus disputas contractuales.

La huelga se estaba llevando a cabo en el Hospital Mount Sinai y dos de sus campus asociados, con líneas de piquete formándose. Los otros hospitales afectados son New York-Presbyterian y el Centro Médico Montefiore en el Bronx.

Según la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), alrededor de 15,000 enfermeras y enfermeros participan en la huelga.

"Después de meses de negociaciones, la administración se negó a hacer avances significativos en los temas centrales por los que los enfermeros han estado luchando: personal seguro para los pacientes, beneficios de salud para los enfermeros y protecciones contra la violencia en el lugar de trabajo", señaló el sindicato en un comunicado emitido el lunes. "La administración en los hospitales más ricos de la ciudad de Nueva York está amenazando con descontinuar o recortar radicalmente los beneficios de salud de los enfermeros".

La huelga, que ocurre durante una temporada de gripe severa, podría obligar a los hospitales a transferir pacientes, cancelar intervenciones o desviar ambulancias. También podría poner presión sobre los hospitales de la ciudad que no están involucrados en la disputa contractual, ya que los pacientes evitan los centros médicos afectados por la huelga.

Los hospitales involucrados han estado contratando enfermeros temporales para intentar cubrir la brecha laboral durante el paro, e indicaron en un comunicado durante las negociaciones que harán "lo que sea necesario para minimizar las afectaciones". Montefiore publicó un mensaje asegurando a los pacientes que las citas se mantendrán.

"Los líderes de NYSNA continúan insistiendo en sus demandas imprudentes de 3.600 millones de dólares, incluyendo aumentos salariales de casi el 40%, y sus propuestas preocupantes como exigir que un enfermero no sea despedido si se descubre que ha consumido drogas o alcohol mientras está en el trabajo", dijo el lunes el portavoz de Montefiore, Joe Solmonese, luego que comenzó la huelga. "Seguimos firmes en nuestro compromiso de proporcionar atención segura y sin interrupciones, sin importar cuánto dure la huelga".

New York-Presbyterian acusó al sindicato de organizar una huelga para "crear interrupciones", pero anunció en un comunicado que ha tomado medidas a fin de garantizar que los pacientes reciban la atención que requieren.

"Estamos listos para seguir negociando un contrato justo y razonable que refleje nuestro respeto por nuestros enfermeros y el papel crítico que desempeñan, y también reconozca las realidades desafiantes del entorno de atención médica actual", decía el comunicado.

El paro laboral ocurre en múltiples hospitales simultáneamente, pero cada centro médico está negociando con el sindicato de manera independiente. Varios otros hospitales en toda la ciudad y en sus suburbios llegaron a acuerdos en los últimos días para evitar una posible huelga.

Las demandas de los enfermeros varían según el hospital, pero los principales problemas incluyen los niveles de personal y la seguridad en el lugar de trabajo. El sindicato afirma que los hospitales han dado a las enfermeras cargas de trabajo inasumibles.

Las enfermeras también quieren mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo, citando incidentes como uno de la semana pasada, cuando un hombre con un objeto afilado se atrincheró en una habitación de hospital en Brooklyn y luego fue abatido por la policía.

El sindicato también quiere límites en el uso de inteligencia artificial por parte de los hospitales.

Los hospitales reiteran que han estado trabajando para mejorar los niveles de personal, pero afirman que las demandas del sindicato en general son demasiado costosas.

Las enfermeras votaron para autorizar la huelga el mes pasado.

Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde, Zohran Mamdani, habían expresado su preocupación por la posibilidad de la huelga. A medida que se acercaba el plazo de la huelga, Mamdani instó a ambas partes a seguir negociando y llegar a un acuerdo que "honre a nuestras enfermeras y mantenga nuestros hospitales abiertos".

"Nuestras enfermeras mantuvieron viva a esta ciudad en sus momentos más difíciles. Su valor no es negociable", dijo Mamdani.

La fiscal general del estado, Letitia James, expresó un apoyo similar al resaltar que "los enfermeros ponen sus vidas en riesgo todos los días para mantener saludables a los neoyorquinos. Nunca deberían verse obligados a elegir entre su propia seguridad, el bienestar de sus pacientes y un contrato justo".

La última gran huelga de enfermería en la ciudad fue hace sólo tres años, en 2023. Ese paro laboral, en Mount Sinai y Montefiore, fue breve y duró tres días. Resultó en un acuerdo que aumentó el salario un 19% en tres años en esos hospitales.

También llevó a mejoras prometidas en el personal, aunque el sindicato y los hospitales ahora discrepan sobre cuánto progreso se ha logrado, o si los hospitales están retrocediendo en las garantías de personal.