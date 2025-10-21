logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Segundo día de protestas en la UASLP

Fotogalería

Segundo día de protestas en la UASLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Huida de agresores tras asesinato de David Cohen

Imágenes muestran la fuga de los agresores del abogado David Cohen luego del trágico suceso.

Por El Universal

Octubre 21, 2025 05:31 p.m.
A
Huida de agresores tras asesinato de David Cohen

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Agentes de la Fiscalía capitalina revisan videos de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el asesinato del abogado David Cohen el lunes pasado.

En uno de ellos, se observa cómo un hombre de sudadera oscura y casco del mismo color le dispara a corta distancia al litigante, según las indagatorias sería Donovan, uno de los dos detenidos, quien, para escapar del lugar, se robó una bicicleta y luego se internó en una estación del Metro.

En un segundo video, se observa como Héctor, el primero que fue detenido en la escena del crimen, sale corriendo asustado del lugar con un arma.

Según las investigaciones, el arma que le dieron no servía y a este sospechoso, quienes planearon el ataque, lo utilizaron como "chivo expiatorio", pues querían que él fuera detenido para calmar las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La defensa de Héctor, quien está vinculado a proceso por el homicidio, argumentó al juez que tomó el caso ya que él fue engañado y sólo "utilizado" para cometer el crimen, si bien no disparó, ni lesionó al abogado también será procesado por el crimen.

Otro de los videos es clave para la investigación, según fuentes consultadas, es donde se observa cómo llegan los agresores e incluso, cómo desde un auto -quienes posiblemente orquestaron el ataque- observaron todo. Estos también ya son buscados e investigados por las autoridades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Huida de agresores tras asesinato de David Cohen
Huida de agresores tras asesinato de David Cohen

Huida de agresores tras asesinato de David Cohen

SLP

El Universal

Imágenes muestran la fuga de los agresores del abogado David Cohen luego del trágico suceso.

Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca
Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca

Disuelta la caravana migrante Por la libertad en Oaxaca

SLP

El Universal

Migrantes de la caravana

Pleno emite declaratoria de publicidad a Ley Orgánica de la Armada
Pleno emite declaratoria de publicidad a Ley Orgánica de la Armada

Pleno emite declaratoria de publicidad a Ley Orgánica de la Armada

SLP

El Universal

Detalles de los ingresos y gastos del sector público en la Cuenta Pública 2023

Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades
Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades

Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades

SLP

El Universal

El penal de Culiacán es escenario de un nuevo hallazgo de armas y drogas durante una revisión de seguridad.