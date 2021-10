Identifican a Claudio, estudiante y "poeta", como víctima en bar

MORELIA, Mich., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Claudio Sánchez Saucedo era estudiante de la carrera de Derecho en una universidad privada. Sus amigos lo recuerdan como un chico alegre, tranquilo, y un poeta.

El joven de 23 años de edad, fue una de las seis personas asesinadas por un grupo armado la madrugada del lunes afuera de La Cantina 25, en la capital de michoacana.

En su informe, la Fiscalía de Michoacán lo identificó como Claudio "G", capitán de meseros, lo cual desmintieron sus amigos.

"No hacía nada malo; me atrevo a meter las manos al fuego por él, porque ya tenemos muchos años de conocernos y era una persona de bien y que no le hacía daño a nadie", dijo Fernanda que fue a despedir a su amigo al panteón.

Jimena, recuerda a Claudio como un joven muy apasionado: "Siempre escribiendo poemas; era muy cursi y a todo mundo le escribía sus poemas y hacía reír".

Cuentan que a Claudio le gustaba ir a los antros, pero que La Cantina 25 no era de sus favoritos. Consideran que la madrugada del domingo, cuando ocurrió el ataque, estaba en el momento, lugar y hora equivocados.

Entregan cuerpos de todas las víctimas. La madrugada del lunes, hombres armados abrieron fuego contra un grupo de hombres que se encontraba afuera del bar La Cantina 25. En el lugar quedaron muertos tres hombres y tres más fallecieron posteriormente en los hospitales, uno de ellos fue Claudio.

En un video se le observa con vida, minutos después del ataque, cuando es auxiliado por un policía y uno de sus amigos, quienes le colocan un torniquete en la pierna derecha.

Su cuerpo fue reconocido la mañana del martes por sus familiares ante la Fiscalía de Michoacán.

También fueron identificados Rayner Stward M, originario de República Dominicana, de 19 años; Christian Jair C, de 27 años, empleado de seguridad del bar La Cantina 25. La tarde-noche del lunes, también fue identificado Juan Ríos Rebollo, originario de Maravatío; Jorge G, chofer de una empresa comercial, y el policía estatal Óscar David M.

Los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares y velados en la ciudad de Morelia. Dos víctimas más, se encuentran hospitalizados en clínicas de la ciudad de Morelia, donde son atendidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad.