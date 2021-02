Identifican a hombre muerto tras balacera en restaurante de Zapopan

La persona que murió este lunes tras participar en el enfrentamiento entre grupos armados en un restaurante de una exclusiva zona de Zapopan ya fue identificado por sus familiares, indicó la Fiscalía de Jalisco, que en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno continúa con los trabajos de investigación en torno a los hechos.

Después del enfrentamiento esta persona fue llevada por sus compañeros a un hospital de la colonia Colli Urbano, donde lo abandonaron ya sin vida; hasta ahora no se ha revelado su identidad.

La Fiscalía indicó además que se han realizado diferentes operativos en distintas zonas de la ciudad con el objetivo de obtener datos de prueba que permitan no sólo el esclarecimiento de los hechos, sino dar con los responsables del mismo.

"Derivado de estas acciones de coordinación es que hoy fue posible localizar un vehículo compacto abandonado en la colonia El Colli en el municipio de Zapopan, el cual se presume tuvo participación en los hechos", indicó la dependencia en un comunicado emitido esta noche.

En el vehículo se localizaron indicios balísticos por lo que fue asegurado para realizar los dictámenes periciales correspondientes.

Aunque se tiene información de que una persona fue privada de su libertad durante el enfrentamiento, las autoridades no han informado de quién se trata.