Identifican al tercer trabajador fallecido en mina Santa Fe
Autoridades mantienen acompañamiento a familiares y continúan esfuerzos para rescatar al último minero atrapado.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras diligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se logró la identificación del tercer trabajador localizado sin vida en las labores de rescate de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.
Identifican al tercer trabajador fallecido en mina Santa Fe
Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.
"En este momento, se mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus familiares, brindando todo el apoyo necesario durante este proceso", afirmó a través de redes sociales.
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Continúan esfuerzos para rescatar al último minero atrapado
Además, reiteró que continúan los esfuerzos para rescatar al último minero atrapado en Santa Fe.
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