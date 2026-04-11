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Identifican al tercer trabajador fallecido en mina Santa Fe

Autoridades mantienen acompañamiento a familiares y continúan esfuerzos para rescatar al último minero atrapado.

Por El Universal

Abril 11, 2026 08:09 p.m.
A
Identifican al tercer trabajador fallecido en mina Santa Fe

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras diligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se logró la identificación del tercer trabajador localizado sin vida en las labores de rescate de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

Identifican al tercer trabajador fallecido en mina Santa Fe

Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.

"En este momento, se mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus familiares, brindando todo el apoyo necesario durante este proceso", afirmó a través de redes sociales.

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Continúan esfuerzos para rescatar al último minero atrapado

Además, reiteró que continúan los esfuerzos para rescatar al último minero atrapado en Santa Fe.

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