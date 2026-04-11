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Denuncian falta de claridad en cobros dentro del Tangamanga

Usuaria exhibe que sí hay tarifas por uso de espacios pese a discurso de gratuidad

Por Redacción

Abril 11, 2026 11:38 a.m.
A
Denuncian falta de claridad en cobros dentro del Tangamanga

Una usuaria del Parque Tangamanga denunció la falta de claridad en los cobros por el uso de espacios y servicios dentro del recinto, al exhibir en video que, aunque se promueve como un lugar "gratuito", sí existen tarifas para diversas actividades.

En la grabación, la mujer cuestiona directamente a trabajadores del parque sobre los costos, señalando que no es transparente qué se cobra y bajo qué criterios, pese a que se trata de un espacio público.

Durante el intercambio, el personal reconoce que hay pagos por conceptos como renta de mobiliario, instalación de inflables, sesiones fotográficas, venta de productos y otros usos específicos del parque.

También explican que estos cobros están contemplados en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado y que forman parte del mantenimiento del lugar, aunque la usuaria insiste en que esta información no es clara para la mayoría de los visitantes.

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El video, que ya circula en redes sociales, abre nuevamente el cuestionamiento sobre si realmente el uso del parque es gratuito o si existen costos poco visibles para los usuarios.

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