Iglesia Católica pide a feligreses no dejarse llevar por promesas de campaña

A dos semanas de que se realicen las elecciones, la Iglesia Católica pidió a los feligreses a no dejarse llevar por promesas de campaña para que puedan ejercer un voto razonado, esto para que permita defender los valores esenciales que favorezcan la reconstrucción del tejido social a largo plazo, y abonen al bien común, en lo inmediato.

"A quince días de celebrarse en México los comicios más grandes en la historia del país, la Iglesia Católica ha expresado a través de diferentes medios su postura en cuanto al deber moral que tiene todo cristiano de participar consciente y comprometidamente en este tipo de responsabilidades cívicas y políticas", mencionaron.

En el editorial del semanario religioso Desde la Fe, la arquidiócesis resaltó el llamado a la comunidad católica a conocer a los candidatos, a informarse para votar en conciencia y a actuar con responsabilidad, particularmente acudiendo a las urnas, para mejorar la realidad del país.

Por su parte, el presidente del Episcopado Mexicano, el arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera López, en el segundo foro de la serie "Elecciones bajo la mirada de la fe", dijo a la clase gobernante que la sociedad no necesita más promesas, sino propuestas, programas y valores.

"La sociedad no necesita más promesas, sino "propuestas", "programas" y "valores". Y en ese orden, no porque los valores tengan menor importancia, sino porque son los que deben dar sentido a las propuestas y programas de gobierno si de verdad se tiene como meta el bien común", mencionó.

Para finalizar, dijo que durante décadas los mexicanos han sido testigos de promesas incumplidas o irreales, por ello, insistió en la importancia de conocer las propuestas y programas de los candidatos, pero sobre todo los valores que defienden, siendo el más importante, en orden a la Doctrina Social Cristiana, el valor de la dignidad de todo ser humano.