Iglesia católica pide a partidos y candidatos reconocer resultados

La iglesia católica dijo que debido a que las campañas han sido marcadas por la violencia, polarización y descalificaciones, pidió a los partidos y candidatos a reconocer con madurez los resultados, evitar confrontaciones estériles y acatar las decisiones de las autoridades electorales y de justicia que den seguimiento a las querellas posteriores al 6 de junio.

En ese tenor, la iglesia católica pidió a los candidatos hacer caso al llamado que hizo monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, durante su participación en el segundo foro "Elecciones bajo la mirada de la fe" de no olvidar el carácter oblativo de la política.

"Quiero invitar a quienes pretenden gobernar el país, que nunca olviden el carácter oblativo de la política, tiene que ser una entrega amorosa al pueblo, donde no haya ninguna reserva para el egoísmo", dijo.

Además, mencionó que la rapidez en la difusión de información, especialmente por medio de la redes sociales, puede hacer que al compartir resultados de las encuestas de salida, las cuales son solo una muestra de las tendencias, o cualquier otro tipo de información, provoque malos entendidos, por ello, reiteró la invitación a vivir de manera ejemplar esta jornada y, una vez conocidos los resultados oficiales, apoyar a quienes, por voluntad popular de la mayoría, hayan resultado elegidos.

En el editorial del semanario "Desde la Fe", la iglesia católica, también mencionó que la labor como ciudadanos, en nuestro papel como artífices de la democracia, no termina en las urnas ya que el siguiente paso es seguir de cerca los resultados y confiar en las autoridades electorales encargadas de darlos a conocer.

La editorial mencionó que de acuerdo con datos de la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), apenas el 30% de los mexicanos se siente satisfecho con la democracia en México, pero más del 63% se dice poco o nada interesado en los problemas de su comunidad, por ello, subrayan que el interesarnos en esos problemas y exigir una debida rendición de cuentas a los gobernantes es nuestra tarea permanente como ciudadanos.

Para finalizar, invitó a los creyentes a encomendarse a Dios y a pedirle a Santa María de Guadalupe que salve nuestra patria e interceda porque reine la paz en nuestro México.