Iglesia rechaza "ley trasciende" que busca legalizar eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Ante la iniciativa de la "

", impulsada por la activista

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el Senado de la República, que busca legalizar la, la Iglesia se pronunció en contra del proyecto y lo calificó como un, "porque lo realmente importante es eliminar el sufrimiento, no la vida".A través de su editorial, indicó que, desde el punto de vista ontológico, toda vida es digna por sí misma, sin importar las circunstancias por las que se esté atravesando, por lo que toda persona es digna por sí misma y tienesu vida."Detrás de cada caso hay una historia, lasno son números, no son camas de hospital ocupadas, son semejantes que están sufriendo una, y como sociedad debemos de luchar por darles unaa pesar de esa, jamás orillarles a creer que la muerte es la única solución", dijo.En ese sentido, explicó que, desde el ámbito jurídico, lade la Nación (SCJN) se ha pronunciado en el sentido de que lano forzosamente conlleva a lay al suicidio asistido, sino que, conforme a los estudios correspondientes y los tratados internacionales, se refiere aly no a una muerte rápida, anticipada o provocada.Detalló que latambién se ha pronunciado en el sentido de que elimplica acompañar de manera integral a la persona en proceso determinal con losnecesarios tanto físicos, psicológicos y/o espirituales para eliminar el dolor que sufre.Con relación a ello, puntualizó que existe una creencia de que losson costosos y al Estado le generan un costo que no puede llevar, mientras que la"Ya en sí este razonamiento es bastante deshumanizante, pues si así fuera, significaría que losestarían reservados sólo para las personas con el nivel socioeconómico adecuado, mientras que las personas mas humildes recibirían como opción la", expresó.Ante ello, sostuvo que, en las entidades de la república donde losse han llevado a una implementación mayor, todos se han beneficiado; el paciente, porque puede recibir en casa, con las comodidades que ello implica, los tratamientos que requiere para sortear el dolor; los familiares, porque pueden cuidar de su persona enferma en su propio ámbito de convivencia y actividad; y el, porque recupera espacio, tiempo y recursos que se requieren en los hospitales públicos no sólo para estar atendiendo personas que sufren de dolores por sus enfermedades, sino para para poder dedicarse también al tratamiento correctivo de enfermedades.Además, recordó el caso de, la joven española que solicitó lapara terminar sus sufrimientos, quien afirmó no sólo sufría físicamente, "sufría aún más emocionalmente, pues durante su vida sufrió heridas emocionales que no logró sanar y que le fueron provocando el deterioro físico, pero también emocional al grado de perder la esperanza en la vida".Al respecto, aseguró que su muerte, por vía de la, es un, "porque nos muestra que le fallamos a una persona y la respuesta que le dimos fue darle muerte".Asimismo, enfatizó que está comprobado que cuando una persona con unapuede eliminar el sufrimiento y el dolor en lo que menos piensa es en morir, "por lo que debemos luchar por eliminar el dolor, no al doliente"."Rogamos por cada persona que está padeciendo una, para que pueda recibir lay social necesaria, y que su salud pueda ser restablecida, y si no es así, que cuente con lay necesaria de la familia y de los", externó."También oramos por los, para que en la búsqueda de la verdad, no se engañen por esede que el sufrimiento elimina la dignidad a la vida y por lo tanto es mejor eliminarla, lo realmente importante es eliminar el sufrimiento, no la vida", concluyó.