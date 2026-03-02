Ignacio Mier garantiza apoyo incondicional de Morena a reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que su bancada dará un "cheque en blanco" a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, de la misma forma en que lo han acordado en el grupo parlamentario del partido en la Cámara de Diputados.

Apoyo incondicional y debate interno en Morena

El legislador poblano subrayó que el apoyo de su fracción parlamentaria a la reforma es incondicional.

"Nosotros también, no solamente es un (cheque en) blanco, es un cheque que tiene establecido con precisión 12 puntos que responden al mandato que tiene Morena como movimiento y como principios y su instrumento electoral del partido tiene que acatarlo", afirmó en conferencia de prensa.

Matizó que Morena respalda en principio el espíritu de la propuesta presidencial, aunque el grupo parlamentario actuará con prudencia y abrirá un debate interno antes de asumir una posición definitiva.

"Se ha discutido mucho la iniciativa de reforma por parte de la Presidenta de la República y lo cierto es que nadie la ha leído", puntualizó.

Antecedentes y límites en la reforma electoral

El senador Mier reconoció que uno de los cambios más relevantes en materia electoral fue el impulsado durante el gobierno del expresidente José López Portillo, conocido como la "Ley de Reyes Heroles", que introdujo la representación proporcional y un esquema mixto en la integración del Congreso.

También mencionó la reforma de 1986, que amplió el número de diputados plurinominales y estableció una cláusula que garantizaba al partido mayoritario el control de la Cámara con al menos 35 por ciento de la votación. Aludió además a las modificaciones de 1990-1993 al artículo 54 constitucional, que fijaron el límite de sobrerrepresentación del 8 por ciento y consolidaron el régimen mixto actual.

Subrayó que sigue vigente la disposición de que ningún partido puede contar por sí mismo con más de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y descartó que ese punto esté en riesgo.

Por otra parte, Ignacio Mier admitió que, aunque existe una "gran alianza político-programática" con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desde la ratificación de su coalición se estableció que el llamado Plan C no incluía la reforma político-electoral, debido a diferencias en algunos principios.

No obstante, defendió que las reformas constitucionales aprobadas en la actual mayoría legislativa han sido posibles gracias a la alianza "virtuosa" entre Morena, el Verde y el PT.

Dijo que hay una "gran expectativa" por conocer el contenido de la iniciativa, que podría dar paso a una discusión prolongada en comisiones, en torno a los 10 ejes ya anunciados por la titular del Ejecutivo.

Sobre si habrá voto obligatorio en la bancada, Mier aclaró que Morena realizará reuniones plenarias y mantendrá un debate abierto entre sus integrantes, a quienes pidió actuar con prudencia y esperar el documento para analizarlo con serenidad.