Imco pone en duda la asignación de privados en proyectos eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) tiene dudas sobre la claridad de asignación de los proyectos de inversión en el sector eléctrico en donde los privados pueden participar, en el marco de una necesidad creciente de infraestructura por la mayor demanda de energía.

"Persisten dudas sobre el mecanismo de adjudicación en caso de múltiples interesados. En la convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, publicada el 17 de octubre de 2025, se establece que, si la capacidad de las solicitudes elegibles para asignar permisos excede la capacidad disponible, la Comisión Nacional de Energía (CNE) priorizará los proyectos que den "mayor beneficio al SEN", con base en principios de confiabilidad, seguridad, justicia energética e innovación.

"Estos principios carecen de criterios claros de asignación y competencia, lo que podría generar un espacio para la discrecionalidad en la selección final y propiciar un ambiente de incertidumbre para la inversión privada", apuntó el Imco en un informe este lunes.

El 20 de octubre, la Sener lanzó un mecanismo de atención prioritaria para desarrollar cinco mil 970 megawatts (MW) en tecnologías fotovoltaica tres mil 790 MW y eólica dos mil 180 MW.

No obstante, la convocatoria cubre una menor capacidad que los siete mil 405 MW planteados en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese) 2025-2039, para particulares durante el periodo 2025-2030, sin precisar cómo será el proceso de asignación de los mil 435 MW restantes.

Viabilidad del plan energético dependerá de fomentar inversión

El Imco explica que el Pladese 2025-2039 traza una ruta para expandir el SEN dirigida por la participación estatal.

"Su éxito tiene como condición indispensable contar con mecanismos que permitan al Gobierno Federal aprovechar el capital privado para alcanzar sus objetivos. En este sentido, las inversiones mixtas serán fundamentales durante los próximos años", agregó.

La reducción del gasto público para el sector energético requiere mayor presencia de la iniciativa privada para fortalecer el SEN, sin embargo, la brecha entre la capacidad asignada para desarrollar por particulares y la convocada, así como la ausencia de un mecanismo claro para la asignación de proyectos en escenarios de mayor demanda que la oferta, genera incertidumbre en un sector que requiere reglas estables y transparentes, apunta.

Ante la restricción presupuestaria, la viabilidad del plan energético dependerá de crear un entorno favorable a la inversión, lo que implica garantizar procesos de asignación claros, definir la estrategia para la capacidad restante y ejecutar a tiempo los proyectos de transmisión que permitirán integrar la nueva generación, advirtió.

La problemática del Sistema Nacional de Electricidad consiste en que, debido al incremento de la demanda de energía eléctrica y el estancamiento de generación e inversión en transmisión y distribución, el país se enfrenta en diversas regiones apagones que revelan la necesidad de más generación.