Imposible que detengan a Cabeza de Vaca: consejero jurídico

Tras participar en una reunión de integrantes del gabinete estatal, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales Meléndez, consideró como imposible que se ejecute una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

"Eso va a ser imposible, porque le van a dar la suspensión, ya hay un amparo y una controversia, metieron una reclamación de la Fiscalía General de la República (FGR); es improcedente la reclamación, a todas luces", expresó el funcionario al salir de la Casa Tam.

Desde el interior de un automóvil, Perales Meléndez agregó que, "el gobernador sigue teniendo fuero y se debe de respetar".

¿Se genera incertidumbre por la situación?

"Claro que no, claro que no".

¿Siguen llegando las partidas del gobierno federal?

"Todo normal. Sí, claro, es obvio".

¿No se han frenado los recursos de la federación?

"No para nada".

¿En la reunión estuvo el gobernador?

"Ahí estuvo".