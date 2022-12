Impulsa Morena reactivar sector agropecuario, afirma Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- De visita en Chihuahua, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que los campesinos requieren de mucho respaldo, por lo que en la Cámara Alta se impulsa una agenda que beneficie al sector agropecuario y que incluye el apoyo para que se puedan renovar los permisos o concesiones sobre el uso de agua de pozos profundos para el riego de cultivos.

Al asistir a la presentación del Informe de Actividades Legislativas del senador Rafael Espino de la Peña, Monreal afirmó que la siguiente semana se revisará el tema de las concesiones relativas a la extracción de agua para uso de riego, que requieren de un nuevo decreto para su regularización y permanencia.

Ricardo Monreal agregó que había solicitado a la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural del Senado, Nancy Sánchez Arredondo, que encabece la revisión de la problemática.

"Ayer [sábado] estuve en Michoacán y nos plantearon el tema de los productores de maíz. Hoy aquí me han planteado otros temas del campo e incluso los permisos o concesiones de pozos profundos, de donde se extrae agua para riego, que están fuera de decreto y que tienen preocupación porque puedan ser cancelados por la Conagua", expuso.

"Lo vamos a ver la semana que entra, le he pedido a la presidenta de la Comisión de Agricultura que abandere estos temas, para ayudarle a los productores de México, porque es un tema general: las concesiones para extracción de agua, para uso de agua para riego, que requieren de un nuevo decreto para su regularización y permanencia".

Ricardo Monreal destacó que en los temas pendientes de la agenda legislativa están la nueva Ley Federal de Aguas, que es una demanda de la sociedad.

Otro de los asuntos pendientes, agregó, es la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, tema del que "hemos señalado como fracción parlamentaria que no permitiremos que se toquen los fondos de trabajadores en vivienda o en seguridad social, y que actuaremos con mucho cuidado en esa materia".

Insistió en que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares "es de nuestros propósitos fundamentales aprobarlo", pero también la Ley de Cunas Vacías; cambios en materia de seguros y fianzas, en donde el legislador establezca el derecho de las personas con discapacidad a contratar seguros.

El coordinador parlamentario asentó que entre las prioridades rumbo a la conclusión del Periodo Ordinario de Sesiones se encuentra la Ley de Ciberseguridad, la Ley Reglamentaria al Artículo Quinto Transitorio constitucional, que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como la reforma electoral que se encuentra en la Cámara de Diputados "y que se ha anunciado que el próximo martes iniciará el proceso de discusión".

En el Senado, reiteró, "estamos actuando con prudencia, con sigilo, con el propósito de defender los intereses de la patria, sin precipitación, sin excesos, sin afectación".