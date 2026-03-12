IMSS anuncia obligatoriedad de CURP biométrica para trámites
El IMSS establece que la CURP biométrica será necesaria para acceder a servicios presenciales a partir del 18 de marzo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- LaCURP biométrica , que entró en vigor
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en México a mediados de octubre del 2025, es un documento que busca elevar los estándares de seguridad en la verificación de identidad en el país.
Este nuevo formato de la CURP incluye el registro de datos biométricos como el iris, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la firma, y aunque es un documento que se lanzó como "opcional", es decir, que cada persona podía decidir sacarlo o no, cada vez más trámites e instituciones comienzan a señalarlo como obligatorio.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en una de las dependencias que dio a conocer que oficialmente, para acceder a algunos de los servicios que se realizan de forma presencial, será necesario contar con la nueva CURP biométrica.
En la publicación del pasado 24 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, establece el uso de la CURP biométrica con el fin de agilizar y simplificar diversos trámites.
Entre las regulaciones, destaca el uso de este nuevo documento como identificación oficial, así como reemplazo de otros requisitos necesarios para los trámites, pues la CURP biométrica por si sola compila varios documentos básicos en el IMSS.
Según lo establecido en el DOF, el acuerdoentrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación. Lo que quiere decir que, a partir del próximo 18 de marzo, la CURP biométrica será aceptada como documento de identificación en el IMSS.
Si aún no tramitas tu CURP biométrica, no te preocupes, todavía podrás tener acceso a los servicios en el IMSS, presentando otro tipo de identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o licencia de conducir.
Sin embargo, el acuerdo publicado en el DOF establece que una vez que se implemente este documento como obligatorio en todo el país, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.
no te pierdas estas noticias
IMSS anuncia obligatoriedad de CURP biométrica para trámites
SLP
El Universal
El IMSS establece que la CURP biométrica será necesaria para acceder a servicios presenciales a partir del 18 de marzo.
Avanza dictamen que busca agilizar cambios de nombres en Edomex
SLP
El Universal
La reforma beneficia a personas con nombres peyorativos y a la comunidad de diversidad sexual en el Estado de México.
Suman mil 154 connacionales evacuados de Medio Oriente: SRE
SLP
El Universal
No se reportan daños a connacionales; SRE recomienda evitar viajes a la región mientras dure el conflicto.