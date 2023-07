IMSS dice que hay 3 investigaciones en curso por muerte de Aitana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció que hay tres investigaciones en curso por la muerte de Aitana, menor de seis años que fue prensada por un elevador en el Hospital General de Zona (HGZ) no. 18, en Quintana Roo.

Y afirmó que no habrá impunidad en el caso, y para ello trabaja de cerca con la Fiscalía General de la República (FGR), la Coordinación de Servicios Periciales y con los peritos de seguridad industrial forense.

"Esto no va a quedar impune, como director general se los digo, como se los dije a los papás de Aitana, aquí tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope, y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde", dijo.

Refirió que se reunió con los padres de la infante, en su hogar, para informarles las medidas aprobadas por el Consejo Técnico del Instituto: otorgarle atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana; así como becas educativas para sus hermanos mayores, de 17 y 20 años.

Asimismo, expuso que se conformó un grupo técnico a Nivel Central del IMSS en torno a tres investigaciones; la primera sobre las horas previas al fatal accidente.

"La primera, una investigación sobre los hechos de ese día, inició ya una investigación laboral interna y esto incluye las horas previas al accidente, cuando personal de la empresa de mantenimiento acudió al hospital", detalló.

La segunda investigación es referente a los contratos firmados con la empresa proveedora de los elevadores, ya que se han reportado diversas fallas con dichos aparatos electromecánicos.

"En segundo lugar, una investigación sobre los contratos que desde enero de 2019, diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa Sitravem. Es a la empresa la que tenemos demandada", comentó en un video que compartió en sus redes sociales.

La tercera investigación es "sobre la adquisición de los elevadores marca Hitra, que ocurrió en 2016. Era la marca del elevador donde ocurrió el accidente".