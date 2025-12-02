IMSS relanza 'Trato Digno' para mejorar atención a derechohabientes

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó del relanzamiento de "Trato Digno", que forma parte de un nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure la dignidad.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Robledo mencionó que el "Trato Digno" cuenta con 11 acciones como parte de esta nueva identidad.

Añadió que se aumentó el número de técnicas a 2 mil 350, que escuchan a pacientes y familiares, atienden quejas y gestionan soluciones priorizando el buen trato. También se aumentaron los módulos a mil 83.

Las 11 acciones para mejorar la derechohabiencia

Zoé Robledo mencionó las 11 acciones para mejorar la atención de la derechohabiencia.

Nueva identidad con uniforme, chaleco, corbata y distintivos.

Identidad visual de Trato Digno en los mil 83 módulos.

Tablero virtual de monitoreo en tiempo real para resolución de los casos más complejos, unidad por unidad.

Muro de Trato Digno para reconocimiento al personal ejemplar y el decálogo del buen trato.

546 módulos nuevos para estar en el 100% de las Unidades Médicas Familiares y hospitales.

Contratación de personal para turnos y urgencias.

Nuevo Comité Central de Trato Digno y comités en delegaciones.

100% de los agentes de Trato Digno certificados en protocolo de Buen Trato.

Encuesta de percepción de la atención y calidad cada dos meses en el 100% de los hospitales.

Instauración cada 16 de noviembre como el Día de las Técnicas y los Técnicos de Atención y Orientación al Derechohabiente.

Brigadas locales con directivos para analizar y atender las causas de mal trato.