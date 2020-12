IMSS supera pico de hospitalizaciones por Covid

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a 8 mil 60 pacientes Covid en camas generales, cifra que supera a los 8 mil 30 pacientes que tenía en el pico de la pandemia durante la primera ola, así como a 320 personas en cuidados intensivos, informó Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS.

Hugo Borja señaló que la ocupación hospitalaria de pacientes Covid en la Ciudad de México es de 86% y en el Estado de México 95%, ante dicho panorama llamó a la ciudadanía a mantenerse en casa.

"Ese llamado a la ciudadanía de quedarse en casa es en serio. Todavía tenemos camas, se abren espacios para atender a pacientes, pero si este número sigue en aumento corremos el riesgo de tener que dejar de atender otras patologías para atender pacientes por Covid, no queremos que compitan las patologías por otra atención", dijo el director de Prestaciones Médicas del IMSS.

"No vamos a dejar a pacientes sin atención Covid, pero si es un hecho que rebasamos el nivel máximo que tuvimos en junio, ahora hay más camas, tenemos 15 mil 96 generales y 522 de cuidados intensivos y más de 4 mil ventiladores, en esta ocasión, la ventilación mecánica no ha sido un problema sino que son muchos pacientes al mismo tiempo que requieren cama".

A su vez Zoe Robledo Aburto, director del Seguro Social, destacó que un total de 81 mil 145 trabajadores de todas las categorías del IMSS, han pasado, en promedio, mil 300 horas cada haciendo frente al Covid-19.

Durante la entrega del premio IMSS a la Competitividad a diversas unidades médicas, guarderías y almacenes por su desempeño durante este año de pandemia, Robledo Aburto pidió a los mexicanos a ayudar al personal de salud y contener el nivel de contagios covid.

"El personal presenta estrés y cansancio y la única forma de ayudarles y corresponder el esfuerzo que hacen para atender a los pacientes, es quedarse en casa. En nuestras manos está que esto no se salga de control, no vayamos a fiestas, no aceptemos invitaciones", invitó Zoé Robledo.