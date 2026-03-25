IMSS y SEP impulsan salud bucal en zonas apartadas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La

(SEP) y el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

(IMSS) recibieron la donación de casi 4 millones depor parte de una empresa dedicada a la higiene que serán destinados a niñas y niños de escuelas primarias públicas en las zonas más apartadas del país, como parte de las acciones de la"Vive Saludable, Vive feliz", para promover entornos escolares saludables.En el, el más grande del IMSS en la Ciudad de México y punto estratégico para la distribución de medicamentos, vacunas, material médico y equipo hospitalario, el secretario de Educación Pública,, destacó que la referida estrategia representa un acto de justicia al unir el derecho a la salud con el derecho a la educación.Dijo que con el respaldo del IMSS y aliados estratégicos, se logró el registro dede niñas y niños en más dedel país, lo que constituye un hecho inédito al contar con información individual sobre peso, talla y salud bucal.Señaló que los datos recabados permiten identificar problemáticas prioritarias como laen más de la mitad de la población infantil, con más dede niñas y niños que requieren atención oportuna, además de detectar condiciones como obesidad, bajo peso y problemas de agudeza visual, información clave para fortalecer la prevención y actuar en beneficio de la salud infantil.-----serán distribuidos en escuelas públicasDelgado informó que los casi 4 millones dedonados serán distribuidos en lasy de mayor rezago con el objetivo dey fomentar hábitos de higiene, reiterando que la meta es consolidar a esta generación como la más saludable, fuerte y feliz en la historia de México.Por su parte, el director general,, detalló que ese donación consiste encon 80diseñados especialmente para uso infantil, con cerda suave y cabeza pequeña, características adecuadas para el cuidado bucal de niñas y niños en edad escolar.Subrayó que se están realizandocaries, enseñanza dey ahora, gracias a esta donación, se entregarána las y los estudiantes para que apliquen de inmediato los conocimientos adquiridos.Destacó que lasque recorren las escuelas públicas identificandesde etapas tempranas, lo que facilita canalizar a las y los menores para su atención endel IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, según corresponda.