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INAH niega reducción y aumenta presupuesto para seguridad en Teotihuacan

Se reforzaron protocolos con Guardia Nacional y autoridades tras el atentado en la zona arqueológica.

Por El Universal

Abril 22, 2026 06:31 p.m.
A
INAH niega reducción y aumenta presupuesto para seguridad en Teotihuacan

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (

INAH
) informó que el presupuesto para seguridad

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de museos, sitios y zonas arqueológicas para 2026 no sufrió disminuciones, luego del atentando en la Zona Arqueológica de Teotihuacan que dejó como saldo una mujer fallecida y 13 personas heridas.
De cara al Mundial de Fútbol 2026, el INAH informó que la cifra destinada este año para seguridad y vigilancia, que en un inició fue de 188.7 millones de pesos, incrementó a 296.7 millones de pesos.
"A partir del 22 de abril, la operación y protocolos se reforzaron con personal especializado del Instituto, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno", se puede leer en la información.
El comunicado también destaca una inversión de 30 millones de pesos para mejoras en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, "para el mejoramiento de su infraestructura de servicios al visitante, lo cual incluye la incorporación de arcos de seguridad en sus cinco accesos, además de otras acciones de fortalecimiento operativo y atención al público".

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