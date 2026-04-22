INAH niega reducción y aumenta presupuesto para seguridad en Teotihuacan

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (

) informó que el

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de museos, sitios y zonas arqueológicas para 2026 no sufrió disminuciones, luego del atentando en la Zona Arqueológica de Teotihuacan que dejó como saldo una mujer fallecida y 13 personas heridas.De cara al, elinformó que la cifra destinada este año para, que en un inició fue de 188.7 millones de pesos, incrementó a"A partir del, la operación y protocolos se reforzaron con personal especializado del Instituto, en coordinación con lay autoridades de los tres niveles de gobierno", se puede leer en la información.El comunicado también destaca una inversión depara mejoras en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, "para el mejoramiento de su infraestructura de servicios al visitante, lo cual incluye la incorporación deen sus cinco accesos, además de otras acciones de fortalecimiento operativo y atención al público".