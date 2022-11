A-AA+

Inai celebra seminario sobre justicia constitucional



Viernes, 11 de noviembre de 2022 18:08 | Información General | INAI-SEMINARIO



CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Académicos, investigadores y funcionarios intercambiaron ideas sobre sistemas democráticos y acceso a la justicia durante un seminario realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Durante la conferencia "El diálogo entre el juez constitucional y el legislador democrático", Raúl Canosa Usera, exdecano en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid expuso la complejidad de esta relación.

El también catedrático de Derecho constitucional señaló la importancia de un equilibrio entre los legisladores, que son elegidos mediante el voto popular, mientras que los integrantes de la autoridad suprema es designada por otro mecanismo. Sin embargo, ninguno puede bloquar las atribuciones del otro.

Al respecto, el comisionado Francisco Javier Acuña señaló que en México está resurgiendo una posición para que todos los mandatos sean de elección directa.

"Y con ello el pavoroso peligro de llevar ahora hasta magistrados y consejeros del INE a pasar por el voto popular, solo porque se considera que de esa manera no podrían quebrantar el derecho del pueblo mexicano a la democracia", expuso.

Por separado, José Juan Moreso, exrector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona expuso que el malestar de la población y la falta de vías institucionales para expresarlo deriva en la polarización.

En la conferencia magistral "Democracia constitucional y polarización política", señaló la principal causa del debilitamiento de las democracias constitucionales es la pérdida del respeto al "imperio de la ley".

"Creo que es un peligro de parte de la izquierda latinoamericana acabar con unas ideas que llevan al autoritarismo y no al respeto de los derechos", expresó.

En la mesa tres se abordó el tema "La justicia abierta en las sentencias: los nuevos formatos de lectura fácil", como un medio de transparencia.

En tanto, Santiago Corcuera, integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos de la ONU apuntó que no hacer entendibles estos documentos es una forma de discriminación indirecta.

Si bien dijo que la sentencia de lectura fácil se ha centrado en niños, niñas y personas con discapacidad, consideró que esto debería estar disponible para todos.

En su participación, la presidenta del Consejo Consultivo del Inai, Nuhad Ponce Kuri dijo que se deben aprovechar las nuevas tecnologías para crear un mejor acceso y entendimiento a los derechos de la ciudadanía.

"Con una justicia más amigable, más entendible, más accesible a todas y todos los mexicanos, será el camino para tener una sociedad mucho más participativa, abierta", sostuvo.