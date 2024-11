INAI: la vie en rose

El Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, ha utilizado la tarjeta American Express del órgano público en cargos "no relacionados con ninguna comisión" o no acreditados con documentación, entre ellos, un Airbnb en Australia (hubo devolución) y consumos en cantinas como la 20 Coyoacán o la del Palacio de Hierro.

Asimismo, con la tarjeta de débito corporativa Banorte pagó "un hospedaje adicional en hotel distinto" en una comisión en España.

Así lo muestran estados de cuenta de 2022-2023 publicados por transparencia y el expediente de la denuncia de la Comisionada Julieta del Río ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consultados por SinEmbargo. La auditoría, para su informe de 2023, sigue en proceso de investigación y de solventación.

Adrián Alcalá aseguró que, tras esa auditoría a todos los gastos de los comisionados del INAI (en el marco del uso de la tarjeta corporativa en un table dance por parte del excomisionado Óscar Guerra Ford), se cancelaron sus tarjetas corporativas. También desde este 2024 modificaron los montos por cada comisión, pero siguen teniendo derecho a "viáticos" y, como comisionados, a "gastos de representación" para esos viajes nacionales e internacionales.

Acompañado de un par de asesores, Alcalá rechazó haber hecho cargos a la tarjeta institucional para asuntos personales sino que fueron "errores administrativos". Sobre el Airbnb en Australia dijo que nunca ha estado ahí, que fue un error y American Express hizo la devolución ese mismo día; sobre los restaurantes-bar mostró con tickets que no ingirió bebidas alcohólicas; sobre el hotel extra en España aseveró que, como no pasó la tarjeta AMX, utilizó la de débito de Banorte; y sobre el consumo de alimentos para tres personas explicó que ingresó mal el concepto en "viáticos" en vez de "gastos de alimentación" o "gastos de representación".

"Esa auditoría 197 todavía no está concluida, estamos en proceso de solventación. No puede haber un daño patrimonial, no puede haber alguna lesión al cargo público porque está en proceso de solventación. La Auditoría Superior de la Federación comentó que no hemos enviado las pruebas correspondientes. Nosotros tenemos los soportes documentales en donde le hicimos llegar las pruebas certificadas tal cual lo pidió, no lo tomaron en consideración, ignoro las razones por las cuales. Pero nosotros estamos todavía en tiempo para solventar esas situaciones. En ningún momento, en lo personal, yo he hecho un viaje personal o particular con gastos del INAI; todas mis comisiones han sido por trabajo y están soportadas. Ya para cerrar, yo la verdad... la Auditoría Superior de la Federación no sé si por encargo o por agenda de trabajo inédita han abierto investigaciones sobre el uso y ejercicio de los gastos públicos, pero en el INAI no hay casos de corrupción en 2022 ni 2023 ahorita (la auditoría) en curso. No hay ninguna denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por algún desvío de recursos públicos a pesar de esta revisión inédita", aseguró Alcalá sobre el informe.

El Presidente del INAI aseguró que el organismo autónomo que preside será respetuoso de todas las voces y expresiones, tanto externas como internas, y defendió a dicha institución como una conquista ciudadana.

Y sobre las tarjetas corporativas de los cuatro comisionados afirmó: "Las tarjetas corporativas las cancelamos en noviembre del año pasado (2023), establecimos otros mecanismos de control justo cuando llegué a la presidencia. En abril aprobamos nuevos mecanismos de control; todas las comisiones están debidamente soportadas, justificadas. El 21 de febrero de este año se realizó la cancelación del contrato con American Express".

Esta semana la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma constitucional que propone que siete órganos autónomos sean absorbidos por dependencias gubernamentales. En el caso del INAI se plantea que sea la Secretaría Anticorrupción dirigida por Raquel Buenrostro la que tome la labor de transparentar información de partidos políticos, sindicatos e instituciones gubernamentales solicitada por la ciudadanía y también aborde la protección de datos personales.

"El INAI sí desaparece y entra en una función en un área especial de la Secretaría Anticorrupción y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI sin necesidad de estos grandes organismos, grandes gastos, viajes al extranjero que no lo necesita el país", afirmó este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa.

De noviembre de 2021 a 2023, como Comisionado, Alcalá Méndez viajó para sensibilizar sobre transparencia a Francia, España, Turquía, Estonia, Inglaterra, Chile, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, como se ve en la tabla. A partir de abril de 2024, ya como Comisionado presidente del INAI, propuso al pleno reducir gastos, dijo en entrevista. Pero este año siguió viajando a Albania, España, Colombia y Brasil.

A mediados de octubre, los cuatro comisionados del INAI se reunieron con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para mostrarle ese plan de austeridad que incluye reducir a cinco el número de comisionados y recortar los gastos operativos como los recursos que reciben los comisionados para sus viajes nacionales e internacionales, los cuales incluyen pasajes terrestres, aéreos, hospedaje y la tarjeta de crédito institucional.

LOS VIAJES DE ALCALÁ

Durante el ejercicio fiscal de 2022, el entonces Comisionado Adrián Alcalá realizó 85 viajes, en los que erogó recursos públicos por 864 mil 944 pesos en viáticos, pasajes y cargos a la tarjeta corporativa. Del total, más de 557 mil pesos fueron para 79 viajes nacionales y otros 366 mil pesos del erario se destinaron para seis viajes internacionales, entre ellos, Francia y Turquía.

Durante esos viajes y cerca de la sede del INAI, el Comisionado hizo cargos en las tarjetas de crédito y de débito del INAI no relacionados con ningún oficio de comisión o no fueron acreditados por documentación soporte, según observó la Auditoría.

Del análisis de los cargos de la tarjeta American Express de septiembre a diciembre de 2022 que hizo la Auditoría Superior de la Federación, se identificó que el Comisionado Alcalá hizo 11 cargos por 12 mil 748 pesos, "mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado ni con los formatos de desglose pormenorizado", entre ellos, un "hospedaje" de 6 mil 761 pesos el 20 de septiembre de 2022 en el "Airbnb Surry Hills", ubicado en Australia.

"Yo nunca he estado en Australia", dijo el Comisionado presidente en entrevista. Ante el comentario de un asesor de que pudo haber una "confusión" entre estados de cuenta, agregó: "Durante la primera revisión se me atribuyeron cargos o retiros hechos en Walmart. Una tarjeta corporativa de American Express no permite el retiro de dinero en ningún lado, ni en cajero ni en nada. Después se acreditó que había sido de una persona que trabaja en el instituto, un chofer que había retirado dinero en Walmart. Yo nunca he estado en Australia, no hay registro de ninguna comisión en Australia".

Posteriormente, un segundo asesor llegó a la sala de juntas donde se realizaba la entrevista y dijo que el cargo fue devuelto por American Express, como muestra el estado de cuenta de septiembre de 2022. "Es el crédito, se me hizo un cargo el 20 de septiembre, Surry Hills, 6 mil 7621 pesos y luego es un CR, que es una devolución por cargo indebido de la propia empresa", afirmó el Comisionado presidente.

Entre los cargos de los cuales, dice la Auditoría, "el INAI no acreditó que fueran necesarios o estuvieran vinculados con el cumplimiento de una comisión" se observa el del 23 de mayo de 2022 en Palacio de Hierro Cantina por 579 pesos y el del 5 de julio de 2022 en el restaurante-bar Blanco Colima, ubicado en la colonia Roma en la CDMX, por 3 mil 037 pesos.

"Ese (Palacio de Hierro Cantina) fue un desayuno que tuve en donde, como lo acredité, no hubo consumo de bebidas alcohólicas. De hecho, los lineamientos del propio instituto establecen que no se podrán sufragar gastos, entre otros, consumo de tabaco, de alcohol. Fue un desayuno, el ticket está totalmente acreditado ante la Auditoría Superior de la Federación. Blanco Colima es un restaurante, donde tuve una reunión de trabajo y los gastos están hechos con los lineamientos que establece el propio instituto para tal efecto. También no hubo consumo de bebidas alcohólicas y está ahí soportado tal cual", afirmó a la par de que sus asesores mostraron los tickets donde la clave del producto no corresponde a alcohol.

Asimismo, dentro de la Ciudad de México y a menos de 50 kilómetros de la sede del INAI, el órgano fiscalizador detectó otros gastos del Comisionado Adrián Alcalá por 9 mil 835 pesos "no relacionados con ningún oficio de comisión". Entre ellos, un gasto de 3 mil 392 pesos en la cantina 20 Coyoacán y otro por 4 mil 633 pesos en el restaurante Arroyo.

Con los análisis de la tarjeta de débito Banorte del INAI, el instituto reportó a la ASF que Alcalá Méndez solo la usó en septiembre y octubre de 2022. Aunque es exclusiva para pago de viáticos, pasajes y gastos de alimentación, se realizaron retiros en la CDMX en fechas en que "el funcionario público no estaba en la Ciudad de México", por ejemplo, once retiros por un total de 16 mil 334 pesos y otros seis retiros por 18 mil pesos, como muestra la tabla.

Además, hay un cargo de un "hospedaje adicional en hotel distinto" durante su comisión en España en septiembre de 2022 por más de 10 mil pesos. Al respecto, el Comisionado presidente Alcalá comentó:

"Lo que pasa es que ahí nos cambiaron tarjetas corporativas de American Express por tarjetas para únicamente solventar los gastos de comisiones tanto hoteles, traslados y gastos de alimentación. En ese momento es que yo voy a España, no pasa la tarjeta por alguna razón extraña a mí y es que paso mi propia tarjeta de débito y es la situación que se presenta. Finalmente, yo reembolso el dinero que tiene la otra tarjeta para que no le haga ningún daño al erario. Pero fueron por cargos indebidos.... Fue una prueba y yo fui un conejillo de indias. Para que no me depositaran en mi cuenta personal se dispersaron en una tarjeta de débito del instituto", afirmó.

Su asesor no aclaró por qué dice "en hotel distinto" cuando el Comisionado presidente afirmó que fue en el mismo hotel. El estado de cuenta de septiembre de 2022 de la tarjeta American Express, que dijo que no pasó, solo muestra un cargo el 29 de septiembre de 2022 en hotel Regina en Madrid por 4 mil 541 pesos.

Además, en marzo, mayo y agosto de 2022 el ahora Comisionado presidente del INAI viajó a su natal Baja California donde alargó su estancia durante un fin de semana sin que tuviera relación con la comisión y también se pasó de la ciudad de Tijuana a su oriunda Mexicali sin justificación.

"Lo acreditamos porque no había horario de regreso. Mi comisión terminaba tarde, nosotros no administramos los horarios de vuelo y aparte yo no viatiqué en fin de semana. No se pagó hotel ni consumo de alimentos. Únicamente fue el tema del avión, el regreso", dijo.

El 20 de septiembre de 2022 la ASF también detectó que hizo gastos superiores a los autorizados puesto que la comisión para participar en la Semana Universitaria por la Transparencia no contemplaba "hospedaje" y pernoctó del 19 al 20 de septiembre por 2 mil 391 pesos en el Hotel Lucerna de Ciudad Juárez.

Además, en su comisión del 11 al 14 de agosto para "sensibilizar" en materia de Gobierno abierto en su natal Mexicali, Baja California, el 9 de agosto tuvo un consumo de alimentos para tres personas por 885 pesos.

"Esa es la de Durango, no es de Mexicali, hay una confusión. Ese dato no es de la comisión de Mexicali, es una comisión que tuve al estado de Durango, donde tuvimos una reunión de trabajo y yo pagué bajo el concepto de ´gastos de alimentación´, que lo tenemos como comisionados, que está dentro de los lineamientos, únicamente el tema está en que se ingresó erróneamente en vez de ´gastos de alimentación´ como ´viáticos´. Lo que dice la ASF es que no se tuvo que ingresar como viáticos, porque el viático es para una sola persona, sino por otro camino y es lo que estamos ahorita en esa solventación. Efectivamente fuimos tres personas, dos personas más y un servidor", aseveró.

En la imagen, puede leerse "Baja California". A lo largo de la charla, un asesor detectó los tres consumos en Mexicali, que fue con comisionados de Baja California, y dio un argumento similar: se dio en horario de comisión y bajo concepto de "gastos de representación" y no mediante "viático".

RELACIONES DE PARENTESCO EN EL INAI

La Auditoría Superior de la Federación detectó que diversos servidores públicos que laboran en el INAI tienen lazos de parentesco con otros funcionarios en dicha institución. Van desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos. La auditoría, para 2023, sigue en proceso de investigación.

La Ley Federal de Austeridad Republicana vigente desde 2019 define así el nepotismo como "la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore".

El Comisionado presidente Adrián Alcalá habló sobre el nombramiento en febrero de este año de Laura Perla González Dávila, su exjefa de ponencia, como Secretaria Ejecutiva. Iván Santos Vázquez, cónyuge de González Dávila, trabaja actualmente en la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, de acuerdo con el directorio del INAI. La declaración patrimonial y de interés del funcionario de 2023 indica que ese año laboraba en la subdirección de coordinación de la Secretaría Ejecutiva.

"De nepotismo lo que nosotros hicimos fue emitir un formato para los nuevos trabajadores que declararan si tenían parientes hasta el cuarto grado, parientes por afinidad, es decir, cónyuges o en unión libre, a los trabajadores de nuevo ingreso. Y respecto de los que ya estaban ingresados se les circuló para que llenaran este formato como mecanismo para detectar posibles cuestiones de nepotismo. [El caso de la Secretaría González Dávila] no es nepotismo, el nepotismo significa que dependen jerárquicamente uno del otro, además, ellos contrajeron nupcias antes de que incluso yo los conociera. Ellos trabajaban aquí en el INAI desde hace mucho tiempo, ellos entraron prestando servicio social hace muchos años", expuso el Comisionado Adrián Alcalá.

En mayo se modificaron los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del INAI para establecer que las personas de nuevo ingreso deben firmar e incluir en su expediente personal un formato de declaración de parentesco.

Las respuestas de trabajadores de distintas áreas a este cuestionario, y que son públicas gracias a la respuesta que el organismo dio a la solicitud de información 330031324001696 en agosto, dan muestra de las relaciones de familia dentro del INAI.

Por ejemplo, Jonathan Mendoza Iserte trabaja en la Secretaría de Protección de Datos Personales, Laura Gabriela Garduño Ortiz en la Dirección General de Planeación, Desempeño Institucional y Derechos Humanos. Son cónyuges.

Ulises Ramírez Gallardo labora en la oficina del excomisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien finalizó su cargo el 31 de marzo de 2023. Leticia González Tapia, su cuñada, ejerce en la Dirección General de Gestión de Información y Estudios; mientras que Abraham Obed Gallardo González, primo de Ramírez Gallardo, está adscrito a la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados.

Carlos Josué Ochoa Medina trabaja en la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; su hermano Jorge Eduardo Ochoa Medina en la Dirección general de asuntos internacionales. Además, otro de sus hermanos, Emmanuel Ramsés Ochoa Medina, está registrado en el directorio de 2024 del INAI con el cargo de "enlace/proyectista" de la oficina de un Comisionado, Jorge Eduardo expuso que es la del excomisionado Acuña Llamas.

Laura Gabriela Garduño Ortiz, quien trabaja en la Dirección General de Planeación, Desempeño Institucional y Derechos Humanos, también confirmó que tiene parentesco con personal del instituto, pero su información fue testada.

Desde diciembre de 2023, el pleno del INAI aprobó investigar a las posibles redes de nepotismo en la institución en todas las direcciones generales y preguntar sobre la existencia de ligas familiares, esto a raíz de la solicitud hecha por un ciudadano para conocer las auditorías al organismo y saber si la Auditoría Superior de la Federación, identificó a las familias que se encuentran en la nómina del INAI.

La Comisionada Julieta del Río expuso el caso para que se investigara y obtuvo los votos a favor de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra y el recién Comisionado presidente Adrián Alcalá.

En su último informe, la ASF encontró que en INAI sí laboran diversos servidores públicos con lazos de parentesco que prestan sus servicios en dicha institución. Concluyó que el organismo no tiene mecanismos para identificar casos de nepotismo y prevenir posibles conflictos de interés desde antes de las contrataciones.

Esta auditoría de la Cuenta Pública 2022 se dictaminó el 8 de febrero de 2024, después de que el 10 de diciembre de 2023 la Comisionada Julieta del Río –quien buscó la presidencia del instituto– presentó la denuncia ante el órgano fiscalizador, de acuerdo con el expediente de casi 500 páginas consultado por SinEmbargo. La denuncia también señala "vuelos en días inhábiles para comisionados" y "hostigamiento sexual", lo cual será fiscalizado en un futuro informe de la Cuenta Pública 2023.

Por falta de consenso, Alcalá Méndez fue elegido como Comisionado presidente por voto de calidad de la excomisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra. Durante el proceso de elección la Comisionada Julieta del Río retiró su candidatura e hizo público su rechazo a Alcalá Méndez al anunciar que votaría por la segunda contrincante, Josefina Román Vergara, y argumentó: "No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto".