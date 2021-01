Inai pide informe de funcionarios del IMSS en Quintana Roo

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a dar a conocer la relación de servidores públicos adscritos a la Delegación Estatal Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que presentaron declaración patrimonial en 2020.

La Función Pública debe realizar la búsqueda del nombre completo y cargo con el que se efectuó la declaración; fecha de presentación y tipo; fecha en la cual iniciaron las funciones y en las de modificación; la fecha del término del cargo y medio de firma.

En respuesta, la SFP refirió que no está obligada a elaborar documentos especiales para atender las solicitudes y precisó que las declaraciones patrimoniales son públicas.

Se limitó a proporcionar una liga de la página electrónica e indicó los pasos para efectuar la consulta, no obstante, el solicitante se inconformó con la respuesta e interpuso un recurso de revisión ante el Inai.

El caso fue presentado ante el Pleno por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien indicó que debe existir en los funcionarios la voluntad de explicar, dar a conocer lo que piden las personas, en un afán de materializar el derecho a saber como parte del servicio público.

"La Constitución es muy clara y establece que la autoridad, toda ella, tiene que responder de manera rápida, objetiva y puntual lo que se pide. Está y sigue vigente en la Constitución nuestro derecho a saber, condensado en el 6º constitucional y materializable a partir de la Ley General de Transparencia y la Ley Federal vigente", puntualizó el comisionado.

Acuña Llamas señaló que el solicitante requirió diversos puntos de información relacionados con declaraciones patrimoniales de servidores públicos adscritos al IMSS; sin embargo, la SFP se limitó a señalar la manera de obtener las declaraciones patrimoniales de servidores públicos en lo individual.

El comisionado del INAI determinó que la respuesta de la SFP no atiende la solicitud, pues da por hecho que el solicitante conoce la totalidad de los nombres de los servidores públicos de su interés para realizar una búsqueda individualmente.

Ante esto, el Pleno del Inai mediante voto unánime revocó la respuesta de la SFP y le instruyó realizar una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección General de Organización y Planeación de Órganos de Vigilancia y Control y la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.