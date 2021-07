Inai recomienda proteger información de celulares ante hackers

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recomendó proteger la información de los teléfonos celulares ante el aumento de actividad de hackers que buscan cometer fraudes y robar información, para la cual dicha instancia ofrece algunos consejos.

Información del 17° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2021, de la Asociación de Internet MX, revela que el smartphone es el dispositivo más utilizado por la población, al registrar 92 por ciento de las preferencias, seguido por la computadora con un 45.2 por ciento, y la tableta, con 14.4 por ciento.

Debido a la relevancia que tiene que las personas usuarias comprendan la importancia de proteger sus dispositivos móviles, el Inai recomendó evitar hacer transacciones o compras en línea conectado a una red pública.

"No intercambiar información privada o confidencial, ni conectarse al servicio de banca en línea".

Extremar precauciones si es necesario conectarse a redes wifi públicas que permiten a cualquier usuario acceder sin necesidad de identificarse o de una contraseña y no utilizar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números.

Asimismo instalar y actualizar un antivirus para detectar aplicaciones y archivos maliciosos; y siempre que un servicio lo proporcione, activar la verificación en dos pasos para añadir mayor seguridad.

El instituto recomienda instalar aplicaciones seguras desde sitios o tiendas oficiales y revisar los permisos de las apps y realizar copias de seguridad en otro soporte para no perder la información almacenada en el dispositivo móvil.

"Utilizar un método de bloqueo de pantalla (código numérico) y cifrar la información para que, si se produce una intrusión, robo o extravío, se dificulte el acceso a la persona que tenga el dispositivo en sus manos".

Además revisar constantemente las aplicaciones que funcionan en segundo plano y que pueden estar haciendo uso de geolocalización o ubicación a través del GPS y verificar las opciones de configuración de cada red social para tener controlados los principales aspectos de privacidad y seguridad.

Establecer una contraseña de bloqueo en el smartphone, así se impedirá que lo utilicen sin consentimiento de su propietario y revisar los permisos de alojamiento automático de información en los servicios de la nube.

Al visitar un sitio, comprobar que realmente es al que se quiere acceder. Poner atención en la URL, preferentemente ésta deberá empezará por https y tener el ícono de un candado cerrado y borrar el historial de navegación cuando no se necesite.

"Cerrar siempre la sesión cuando se salga de una página en la que la persona usuaria se haya autenticado con usuario y contraseña, especialmente al usar dispositivos públicos o rentados. Con esta acción se evita que desconocidos que utiliza la computadora o consigan un dispositivo móvil ajeno, accedan a la información personal usando la sesión que quedó abierta".