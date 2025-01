Incendio en Cinépolis de Galerías Pachuca

PACHUCA, Hgo.- Un conato de incendio registrado en una de las salas de Cinépolis, en Galerías Pachuca, obligó a la evacuación de emergencia de los asistentes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los testigos, el incidente generó alarma entre los espectadores, quienes tuvieron que abandonar la sala. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y bomberos de Pachuca, quienes localizaron humo en una de las salas del complejo. Sin embargo, no se identificó la fuente del incidente.

Los hechos no pasaron a mayores, y los asistentes a la plaza no sufrieron daños. Por su parte, los encargados de la plaza no emitieron ningún comunicado, mientras que Cinépolis se limitó a señalar que reembolsarían las entradas.