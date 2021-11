Indira Vizcaíno rinde protesta como Gobernadora de Colima

Indira Vizcaíno Silva, de la coalición del partido Morena y Nueva Alianza, rindió este lunes protesta como Gobernadora del estado de Colima, luego de triunfar en las elecciones del pasado 6 de junio.

La morenista Indira Vizcaíno ocupará el cargo a partir de este 1 de noviembre y hasta el 2027, sustituyendo a José Ignacio Peralta Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde el Teatro Hidalgo designado como recinto Legislativo del Congreso de Colima, la Gobernadora Indira Vizcaíno señaló que la entidad "tiene, a parir de hoy, un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Un Gobierno al servicio de la gente". Y agregó que "Colima no aguanta, Colima no merece y Colima no va a tener sexenio más de malos gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente, se marca el fin de una era política y revisará pasado para castigar las irregularidades".

Además, la nueva Gobernadora dijo recibir "un estado en ruinas, en referencia a la crisis financiera y de inseguridad por la que atraviesa Colima actualmente.

Durante su discurso, Indira Vizcaíno recordó que hace 42 años en ese mismo recinto rindió protesta en el estado la primera Gobernadora en la historia de México y de América Latina, Griselda Álvarez Ponce de León.

"Hace exactamente 42 años, en este mismo recinto, estaba rindiendo protesta Griselda Álvarez Ponce de León, la primera Gobernadora en la historia de México y de América Latina. ¿Qué habría pensado Griselda si cuando terminó su mandato en 1985 le habrían dicho que aún no nacía la que sería la segunda Gobernadora de Colima?", dijo.

A la ceremonia acudió Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán; Marina del Pilar Ávila, nueva Gobernadora de Baja California; Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de la Presidencia de la República y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otros.

En las elecciones pasadas, la candidata morenista obtuvo un total de 93 mil 690 votos, un 32.92 por ciento del electorado la eligió como mejor opción para la gubernatura. En las casillas del extranjero, 193 personas optaron por su candidatura.

En segundo lugar se colocó Mely Romero Celis, la candidata de la coalición "Va por México" -conformada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, con 78 mil 317 votos (un 27.5 por ciento de votaciones a su favor).

Y Leoncio Alfonso Morán Sánchez, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), obtuvo 19.07 de los sufragios con 54 mil 262.