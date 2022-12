INE ajusta presupuesto 2023, posponen proyectos de infraestructura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Derivado del recorte de 4 mil 475 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados, la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los ajustes para el gasto del ejercicio 2023, que deberán ser presentados ante el Consejo General.

El órgano electoral deberá hacer ajustes a fin de tener recursos suficientes para la realización de la elección extraordinaria en Tamaulipas, además de que deberá posponer proyectos de infraestructura.

La reducción avalada por el pleno de San Lázaro afectó el presupuesto precautorio para una eventual Consulta Popular, fijado en 4 mil 025 millones de pesos. Sin embargo, este monto no se utilizará porque no se solicitó una consulta ciudadana para el siguiente año.

El INE también deberá implementar "medidas de presión" a fin de realizar los proyectos de la elección extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas, para lo que requieren un monto adicional de 87 millones 731 pesos.

El órgano electoral determinó que para atender este recorte se postergarán proyectos de infraestructura inmobiliaria que consideraba un monto de 305 millones 540 mil pesos.

Además, se realizará el ajuste a varios proyectos que las áreas del Instituto reconsideraron, con lo que se logró una disminución de 8 millones 944 mil 612 pesos.

Con lo anterior, se prevé un ahorro de 314 millones 484 mil 612 pesos.

De acuerdo con la propuesta de ajuste, la meta de ahorro del INE será absorbida en los capítulos 2000 y 3000 por los conceptos de materiales, útiles de oficina, arrendamientos, estacionamientos, servicio telefónico, energía eléctrica, entre otros, por una suma de 96 millones 655 mil 885 pesos.

Lo anterior será adicional a servicios personales, sin afectar la operación sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones institucionales, por 126 millones 669 mil 451 pesos.

A raíz del recorte, y con los ajustes aprobados el INE se enfrentará a una presión del gasto de 223 millones 325 mil 336 pesos.

El presupuesto del INE será de 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos, de los cuales 11 mil 546 millones de pesos corresponden al presupuesto base y 2 mil 441 millones para la Cartera Institucional de Proyectos.

Las prerrogativas de los partidos no serán afectadas con este recorte, por lo que el monto queda en 6 mil 233.5 millones de pesos.

"Cabe mencionar que el recorte del Legislativo no modifica el monto asignado a las prerrogativas de los partidos políticos", precisa.