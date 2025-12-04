INE ajusta su presupuesto 2026 tras recorte

El Consejo General del INE aprobó ajustes a su presupuesto de 2026, derivados de la reducción de mil millones de pesos avalado por la Cámara de Diputados, siendo los proyectos específicos y las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación Electoral las más afectadas.

Las consejerías advirtieron que los recortes presupuestales han sido una constante desde 2017, y que han ido al alza, sin que el legislativo de una justificación sobre estas reducciones.

La presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Norma de la Cruz, señaló que el recorte impacta en un 86% de la cartera institucional de proyectos y un 16% al presupuesto base.

Para el presupuesto base, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tendrá una disminución de 293 millones de pesos; del Registro Federal de Electores, de 187 millones de pesos y de Organización Electoral, 169 millones de pesos.

La consejera Dania Ravel advirtió que se dejarían sin recursos proyectos para el arrendamiento de plantas de energía de emergencia para elecciones locales; atención a casos de hostigamiento y acoso laboral en las 32 juntas locales, así como auxiliares jurídicos en las juntas distritales.

"Trabajar de nueva cuenta con un presupuesto recortado es una tarea mayúscula en el escenario que tendrá el INE en 2027, porque aunque no tendremos elecciones federales, sí inicia el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputaciones, pero también tendrá que iniciar el proceso electoral para el Poder Judicial Federal, además de elecciones locales en las 32 entidades del país", sostuvo.

Sobre la Unidad de Transparencia, que encabeza José Arévalo Romo, la consejera Rita Bell López pidió revisar la asignación de recursos para contratación de personal por 58 millones 557 mil pesos, ya que consideró que no había una justificación para este monto. Aunque varias consejerías coincidieron, no se alcanzó mayoría para reasignar estos recursos en otras áreas.

"La Unidad ya se encuentra también atendiendo las diferentes actividades derivadas de las nuevas atribuciones que tiene a partir de la reforma y el recurso puede estar justificado o no, pero lo cierto es que el acuerdo no brinda la certeza al respecto", expuso.

Sobre esto, el consejero Arturo Castillo alertó que el área presenta deficiencias, pues "documentos que podrían tomarse días en hacerse pueden tomar semanas o meses, y aun así con enormes deficiencias, terminan siendo corregidas sobre las rodillas en las oficinas de las consejerías antes de que esto suba a la Comisión o al Consejo".

Ante los recortes, subrayó que parece que en México la democracia y la calidad de las elecciones están perdiendo un lugar prioritario en el presupuesto.

"Llamo a tener en cuenta y a valorar de manera racional y razonable la importancia de contar con los recursos necesarios para seguir garantizando la calidad en las elecciones y que no se vuelvan a presentar deficiencias que sí se presentaron, por ejemplo, como en la elección judicial en donde por falta de presupuesto tuvimos que instalar la mitad de las casillas que eran necesarias para una elección de ese tamaño", apuntó.

El consejero Martín Faz señaló que solo está presupuestado el personal por honorarios para el primer semestre del año, y en el segundo se tiene contemplado un mecanismo para utilizar ahorros y economías, lo que impacta en personal que tiene hasta 26 años trabajando en esa modalidad.

En tanto, el consejero Uuc-kib Espadas señaló que "pretender que el Instituto puede desarrollar cualquier tipo de atribuciones con el mismo presupuesto, pretender que el propósito sano de hacer más con menos es una fórmula real del ejercicio presupuestal, viola flagrantemente el principio de racionalidad".