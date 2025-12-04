Charla “Historia de Charcas”

La conferencia Historia de Charcas se realizará hoy jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas como parte del ciclo Crónicas de los pueblos y ciudades potosinas, la sesión estará dirigida por Fausto E. Cepeda, cronista del municipio, quien compartirá una revisión integral del pasado y la identidad histórica de esta localidad del Altiplano.

El encuentro propone un recorrido por el origen y desarrollo de Charcas, uno de los municipios más antiguos del estado. Cepeda abordará el proceso de fundación y las primeras exploraciones mineras del siglo XVI, cuando los españoles nombraron la zona “Santa María de las Charcas” en referencia a la Virgen y a los minerales descubiertos. También explicará el vínculo del municipio con la tradición minera de la región y su papel en la conformación del Altiplano potosino.

Otro de los puntos centrales de este municipio es la importancia arqueológica del territorio, donde se han encontrado colmillos de mamut de más de metro y medio de longitud, uno de ellos actualmente resguardado en la Casa de la Cultura de San Luis Potosí. Esta parte permitirá conectar el pasado prehistórico del lugar con su historia colonial y contemporánea.

En la vida económica y cultural del municipio es reconocido por la fabricación del Mezcal Laguna Seca, cuya mezcalería, ubicada en un exconvento carmelita del siglo XVII, llegó a ser una de las más importantes del país en el siglo XIX, se destaca también la producción de ónix y mármol, materiales trabajados en talleres locales cuyos productos se exportan a distintos países.

Los aspectos de la vida social del municipio, recae en sus festividades religiosas, su arquitectura colonial y algunos elementos de su gastronomía tradicional. La conferencia ofrecerá un panorama general que permitirá comprender la riqueza histórica y cultural de Charcas, a través de la mirada y investigación de su cronista municipal.