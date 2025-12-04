Vinculan a proceso a 4 policías de SLP

Zacatecas, Zac.- Tras la vinculación a proceso de los cuatro policías de San Luis Potosí que enfrentarán un juicio procesal en Zacatecas por delitos vinculantes a la desaparición forzada de personas, y que ha generado una pugna legal entre los gobiernos de ambas entidades, existe la posibilidad de que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República (FGR), admitió el fiscal zacatecano Cristian Camacho Osnaya.

Los policías María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron detenidos el 23 de noviembre pasado en territorio zacatecano cuando transitaban en un vehículo que no contaba con ningún rótulo de alguna corporación de seguridad, y en el cual policías de Zacatecas detectaron, tras una inspección, rastros de sangre, por cuya razón se les relaciona con el abandono de siete cuerpos que minutos antes habían sido localizados en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, ubicado en la zona limítrofe con San Luis Potosí.

Cristian Camacho precisó que en la audiencia inicial que tuvo una duración de casi 10 horas la jueza de Control resolvió la vinculación a proceso y determinó una duración de dos meses de plazo de investigación, y como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada.

También confirmó que dentro de los indicios y pruebas científicas que se integraron en la carpeta de investigación están los resultados periciales que se les practicaron a los rastros de sangre encontrados en el vehículo en el que viajaban los detenidos y que dieron positivo al perfil genético de uno de los siete cuerpos.

El fiscal zacatecano refiere que también se procesó un predio del municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí, colindante con Villa de Cos, y que con estas diligencias realizadas en el vecino estado se busca esclarecer si esa escena pudiera corresponder a donde fueron ultimadas las siete víctimas que fueron “tiradas” en Zacatecas, ya que también ese día se conoció por una noticia criminal que en aquel municipio potosino fueron vistos varios cuerpos.

Respecto a la viabilidad de que la FGR atraiga el caso, dijo que sí es posible porque tienen facultad de atracción, ya que en este caso hay dos estados que están llevando a cabo las diligencias.

Otra razón es que puede ser por las víctimas que se busque mayor imparcialidad, es decir, por parte de los familiares de los dos cuerpos que ya fueron identificados, pues sigue sin aclararse la identidad de los otros cinco.