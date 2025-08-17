INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos

logo pulso
Por Redacción

Agosto 17, 2025 07:27 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este lunes su proyecto de financiamiento público federal para los seis partidos políticos nacionales con registro en 2026, por 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos.

De ese total, 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos corresponden a actividades específicas; 221 millones 044 mil 549 pesos a franquicia postal; 147 millones 363 mil 030 pesos a franquicia telegráfica; 693 mil 492 pesos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.

Por partido político, a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se le asignarían 2 mil 615 millones 798 mil 382 pesos; Partido Acción Nacional (PAN), mil 297 millones 873 mil 517 pesos; al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 982 millones 462 mil 839 pesos; a Movimiento Ciudadano (MC), 969 millones 301 mil 220; al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 832 millones 101 mil 904 pesos; y al Partido del Trabajo (PT), 670 millones 613 mil 764 pesos.

