INE avala 2 nuevos partidos políticos

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Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el registro del PAZ y Somos Mx como nuevos partidos políticos que podrán participar en las elecciones de 2027.

En sesión extraordinaria, los consejeros avalaron por mayoría de votos que ambas organizaciones puedan recibir financiamiento público a partir del 1 de julio y la condición a Somos Mx para no perder el registro es cambiar su color rosa y nombre político antes de esa fecha.

El nuevo partido político PAZ es el tercer intento de los militantes del extinto Partido Encuentro Social (PES), liderados por el diputado federal Hugo Éric Flores, de competir en elecciones federales y sostener su registro con 3% de la votación.

Por su parte, Somos Mx aglutina a varios líderes políticos, así como integrantes del también extinto PRD, liderados por Guadalupe Acosta Naranjo, para formar un nuevo instituto político que sea oposición de Morena.

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De acuerdo con el proyecto avalado, la denominación Somos México "constituye una expresión que no es neutral, sino una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite una idea de pertenencia o vinculación entre una organización política y la nación mexicana".

Por otra parte, el Consejo General del INE negó el registro como partidos políticos nacionales a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia a partir de un documento que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió al INE la noche del martes con información sensible sobre el presunto financiamiento irregular y posiblemente ilegal de dichas organizaciones.

Sobre México Tiene Vida, la consejera Frida Gómez Puga destacó que el número de asambleas en las que no se reportó la presencia de ministros de culto no alcanzan las mínimas solicitadas por el reglamento y la ley para darle el registro como partido político; además, destacó que se detectaron aportaciones de hasta 719 mil pesos de personas no permitidas.

Respecto a Que Siga la Democracia, la consejera Norma Irene de la Cruz destacó que, en total, se le reconocieron 92 irregularidades en afiliación, como la falsificación de fotografías y credenciales de elector. Además, las irregularidades mencionadas por la UIF constituían 20% del total de los ingresos reportados.