INE avala restricciones para frenar infracciones a ley electoral

A-AA+

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para evitar que los servidores públicos interfieran en las elecciones; que los operadores de programas sociales difundan logros de gobierno o condicionen el voto y que las conferencias no sean utilizadas para promover logros en periodo de veda.

En la antesala de las elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, así como el proceso electoral federal de 2024, el INE expone que las sanciones podrían derivar en la pérdida del modo honesto de vivir, uno de los requisitos para ser candidato a un cargo público.

Al respecto, detalla que "la autoridad electoral competente deberá determinar, tomando en cuenta el contexto en que se dio la conducta, el impacto en el proceso electoral y en su caso, la reincidencia por parte de la persona servidora pública, si la conducta realizada por la persona infractora implicó que se apartara del modo honesto de vivir, así como la temporalidad de dicha declaratoria".

"La declaratoria de la pérdida del modo honesto de vivir tendrá efectos sobre la participación político-electoral de la persona infractora, en los términos que establezca la resolución correspondiente", señala.

Por ello, señala que los funcionarios deben abstenerse de emitir opiniones o expresiones, de índole político o electoral, que por su investidura puedan impactar en los comicios o mecanismos de participación ciudadana, a fin de que no existan influencias internas en el resultado electoral.

En tanto, señala que las personas operadoras de los programas sociales, servidores de la nación o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario debe actuar de manera institucional para que no exista la idea de que el apoyo depende de la permanencia de un partido.

En los lineamientos también se proponen las características que deben tener las conferencias de prensa en periodo electoral, a fin de no incurrir en difusión de logros gubernamentales.

"Deberá tener carácter institucional y la persona servidora pública tendrá que abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno", precisa.

El proyecto responde al acatamiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que en junio pasado determinó que las personas que violen reiteradamente la ley electoral pueden perder el modo honesto de vivir.

El planteamiento ocurrió a raíz de que el TEPJF confirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y 15 gobernadores cometieron 98 ilícitos al promover la revocación de mandato en periodo prohibido.

El representante de Morena, Eurípides Flores, señaló que los lineamientos son inconstitucionales y que no se respetan las facultades del Congreso de la Unión.

"El contenido de estos lineamientos se extralimita de las facultades incluso de la orden que les dio la Sala Superior", apuntó.