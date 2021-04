INE da nuevo revés al "Toro"

Ciudad de México.- Pese a las amenazas lanzadas en contra de consejeras y consejeros electorales, Félix Salgado Macedonio sigue sin candidatura para contender por la gubernatura de Guerrero, por Morena.

La noche de este martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con seis votos a favor y cinco en contra, ratificó la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por no haber presentado el informe de ingresos y gastos de precampaña.

También se mantuvo la decisión de no permitir que Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román puedan obtener registro alguno como candidatos. La única persona a la que sólo se le impuso una multa por 217 mil 200 pesos fue a Luis Walton, a quien no se le impide obtener registro.

El INE dio 48 horas a Morena para determinar quién será su candidato para contender por la gubernatura de Guerrero.

El Consejo General discutió el proyecto elaborado por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que todos: sociedad, funcionarios, partidos y candidatos están obligados a ceñirse a las normas legales: "El INE, en ejercicio de sus funciones, toma decisiones que no llegan a ser aceptadas, pero existen los medios de impugnación. Yo creo que se debe apostar por el cauce jurídico e institucional", dijo.

El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó que el tema discutido no respondió a un asunto político, sino jurídico. Se trata, insistió, de transparentar el origen y destino del dinero invertido en la política.

Reiteró que el INE no está en contra ningún partido y tampoco de aspirantes: "Está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. A estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertas, ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas", exclamó Córdova.

Los representantes del PRD, Ángel Ávila; PAN, Obdulio Ávila, y PRI, Gerardo Triana, coincidieron en condenar las amenazas en contra del INE.

Los consejeros Ruiz Saldaña y Espadas expresaron que la sanción resulta excesiva.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó al Consejo General de desobedecer lo ordenado por el tribunal.

¿Qué sigue?

Tras la decisión del INE que confirma el retiro de Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero, se espera lo siguiente:

El instituto debe informar ahora al Tribunal Electoral sobre la resolución adoptada, esto, por mandato del órgano judicial.

Morena tiene cuatro días, a partir de que el INE notifique al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para impugnar. De momento, Morena cuenta con 48 horas para determinar quién será su nuevo candidato.