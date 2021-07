INE debería promover más la consulta sobre expresidentes: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería de promover más la consulta ciudadana del siguiente 1 de agosto para que la gente decida si enjuiciar a expresidentes o no.

"Es una consulta nacional que es coordinada por el Instituto Nacional Electoral, yo creo que debería haber mucho más promoción; veo poca para este primer ejercicio democracia participativa", comentó en conferencia de prensa.

Recordó que es la primera consulta de su tipo en el país por lo que es fundamental para el fortalecimiento de la democracia promovida por el presidente Ándres Manuel López Obrador.

"Esta consulta popular justamente lo que demuestra es que lo que se está buscando es por primera vez democracia. A algunos se les olvidaron ya no los fraudes electorales y pues a nosotros no, no se nos olvida".

Sheinbaum Pardo señaló que uno de los avances fundamentales de avance en México es el fortalecimiento de la democracia y que es una de las razones para que se lleve a cabo la consulta del 1 de agosto, la cual fue sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"(...) hay muchísimos problemas en el país, en la ciudad también, pero eso no quiere decir que no avancemos en la democracia".