INE detecta 28 mil muertos entre firmas para revocación

Casi 28 mil personas fallecidas y 704 presos fueron incluidos por la organización de filiación morenista "Que Siga la Democracia" como parte de los apoyos y firmas para solicitar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizará el próximo 10 de abril, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó el Informe preliminar del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la revocación de mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores.

Entre las irregularidades, las cuales adelantó que serán investigadas y sancionadas, destacó que se encontraron apoyos de personas en reclusión, sin derechos políticos, así como personas dadas de baja en el padrón, por defunción. La mayoría presentadas por la asociación civil "Que Siga la Democracia".

Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que a pesar de estas anomalías "podemos afirmar, con claridad, que la revocación de mandato dejó de ser un hecho futuro de realización incierta para convertirse en un hecho inminente de realización cierta e inaplazable, que tendrá lugar el próximo 10 de abril".

Sobre las irregularidades detectadas por el INE, expuso que habrá "consecuencias sobre todo conductas que pueden implicar dolo y uso indebido del padrón como la supuesta entrega de apoyos de personas recluidas en prisión y peor aún de personas fallecidas, eso no será sinónimo de inacción legal, no de impunidad, pues se podrá saber qué promotores y auxiliares usaron de manera ilegal datos del listado nominal, quiero decir, que todos los datos del informe se refiere a la entrega en papel que hizo la asociación civil Que Siga la Democracia".

Respecto a las bajas, subrayó, al 19 de enero se encontraron a 572 personas con suspensión de derechos políticos, es decir presos, y 15 mil 192 difuntos. "En el portal del INE, donde se puede ver el corte, no al 19 sino al 22 de enero, se ve que los supuestos apoyos de personas presas llegan a 704 y los fallecidos a 17 mil 776".

Asimismo, el Consejo General del INE determinó que con la finalidad de ahorrar recursos, y toda vez que ya se cumplió con el 3% de listado nominal para emitir la convocatoria, no se continuará con la revisión de la totalidad de los apoyos recibidos, los cuales representan actualmente más de siete millones 200 mil firmas.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, propuso que "se suprima los dos primeros párrafos de la página 39, en donde se planteaba continuar con este ejercicio, en un escenario ideal, óptimo deberíamos seguir con la captura de firmas, pero hoy estamos en una situación extraordinaria que inevitablemente hay que entender", ello en relación a la falta de recursos para la revocación de mandato y la espera de apoyos adicionales por parte de la Secretaría de Hacienda.

El INE detalló que de acuerdo con el último corte se verificaron como válidos los apoyos de tres millones 827 mil 845 personas que equivalen al 3.29% del listado nominal. El próximo lunes se entregará el informe final para realizar la convocatoria formal para lel ejercicio que se realizará el 10 de abril.