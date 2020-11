INE exige castigar a Fernández Noroña por agresión

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) cometió violencia política en razón de género en contra de la diputada Adriana Dávila (PAN), por lo cual se pide a la Cámara Baja que imponga la sanción correspondiente.

El órgano electoral acreditó que Fernández Noroña cometió violencia política de género, al agredir de manera verbal a la panista en octubre de 2019, cuando el petista realizó una gira de trabajo a Tlaxcala, de donde es originaria Dávila Fernández.

En un acto público el 4 de octubre de 2019, el petista incluso acusó a la diputada panista de estar involucrada en tráfico de personas y la amenazó.

"La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora, y está vinculada a ese tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada.

"No sé si sea cierto o no, pero aquí está uno de los problemas. ¡Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca!", fue lo que expresó el diputado en ese acto público.

Dávila Fernández, entre otros legisladores, presentó una queja ante el INE y ayer, al iniciar la sesión, Fernández Noroña rindió protesta como consejero legislativo suplente del PT, ello debido a que se sometería a discusión el acuerdo que resultó en un proceso sancionador ordinario.

Entrada la discusión, el representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez, dijo que su partido siempre ha sido defensor de los derechos de las mujeres y está a favor de erradicar todo tipo de violencia. Resaltó que Fernández Noroña se disculpó en su momento por el hecho.

En su turno para hablar, Fernández Noroña se negó a utilizar cubreboca, por lo cual fue reprendido por el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

"Me quieren amordazar, hablaré sin mordaza. Usted me quiere censurar, no puedo hablar amordazado, no puedo tomar agua y estar amordazado", dijo Fernández Noroña.

Córdova Vianello respondió que en el INE existe un protocolo sanitario aprobado por el Consejo General y un grupo técnico, en el cual se estableció que el uso del cubreboca es obligatorio, incluso, al hablar, insistió.

Fernández Noroña se respaldó en dichos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: "Él dice que no sirve. No soy irresponsable, pido se respete mi intervención".

El titular del INE insistió en que se trata de un protocolo y no algo en contra del diputado. El petista se negó.