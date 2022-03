INE garantiza certeza en consulta de revocación pese a "trabas"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- A pesar de las muchas trabas puestas por actores políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza que la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril se realizará en condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza, aseguró su presidente Lorenzo Córdova Vianello.

En un video publicado en redes sociales, el consejero presidente del INE puntualizó que toda aquella persona que desee emitir su opinión en dicha consulta, esté inscrita en la lista nominal y tenga su credencial de elector vigente, tiene asegurada su participación y su papeleta para votar.

Recordó que hace unos días, el Consejo General del INE declaró, definitiva y válida, la lista nominal de electores para la jornada del próximo 10 de abril.

"Declarar válido y definitivo el padrón electoral y la lista nominal de electores ratifica que el INE está garantizando la universalidad del sufragio.

Esto confirma que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal y que cuente con su credencial vigente, tendrá la certeza de que podrá emitir libremente su opinión sobre la revocación de mandato del Presidente de la República, y que contará con una papeleta esperándolo en el centro de votación que le corresponda", subrayó.

Lorenzo Córdova recalcó que quienes no estén inscritos en la lista nominal no podrán participar en el ejercicio revocatorio, pero no porque se conculquen sus derechos, sino por un tema de certeza y legalidad.

Explicó que cada vez que hay un proceso democrático organizado por el INE, se establece una fecha de corte del padrón electoral y del respectivo listado nominal, para dar absoluta certeza sobre aquellas ciudadanas y ciudadanos que podrán participar en la jornada de votación.

"En esta ocasión, esa fecha de corte fue el 15 de febrero, por lo que las altas y movimientos posteriores a esa fecha, ya no pudieron ser consideradas para la jornada del 10 de abril. No es un tema de conculcación de derechos, se trata simple y sencillamente de certeza, de claridad respecto a quiénes tienen derecho a votar", recalcó.

Detalló que la lista nominal para este proceso es de 92 millones 823 mil 216 ciudadanos y ciudadanas, incluyendo los 17 mil 792 registros de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, quienes podrán participar en este proceso de revocación de mandato.

Destacó que ese es también el universo de votantes que servirá de referencia para saber si la participación ciudadana alcanza o no el 40 por ciento, que es el parámetro establecido en la Constitución para que el proceso sea vinculante.

"El INE, gracias a la confianza y colaboración de la ciudadanía, está garantizando una vez más que se lleve a cabo este inédito ejercicio de democracia participativa en condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza, pese a las muchas trabas que han sido puestas por actores políticos. La revocación de mandato, en ese sentido, decimos va y va muy bien", puntualizó.

El consejero presidente remarcó que el sábado pasado, el INE puso a disposición de la ciudadanía el sistema de consulta "Ubica tu casilla", en el que cualquier persona puede ingresar, escribir el número de su sección electoral, que se encuentra en la parte frontal de la credencial para votar, y conocer de esa manera la ubicación exacta de la casilla en la que podrá emitir su opinión y en donde estará esperándolo su boleta.

Indicó que las personas interesadas en conocer la ubicación de su casilla podrán consultarla en la página www.ine.mx