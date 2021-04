INE no tiene autoridad para obligar uso de cubrebocas en elecciones: Sheinbaum

Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) indicó que de no usar el cubrebocas al votar en la jornada electoral del 6 de junio serán desalojados por la policía, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que ellos no son autoridad sanitaria para obligar a usar el cubrebocas, ya que en la ciudad es una orientación.

"No tienen ellos la autoridad, ellos no son autoridad sanitaria y los únicos que pueden dar esta reglamentación son las autoridades sanitarias y la autoridad sanitaria aquí está en el Ejecutivo, formalmente es la Jefatura de Gobierno, pero obviamente la delegación de esta responsabilidad es la Secretaría de Salud de esta Ciudad". En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que ni el IECM ni el Instituto Nacional Electoral tienen la atribución para obligar a las personas a usar el cubrebocas, "siempre es la orientación, pero sí recomendamos que todo aquel vaya a votar o que haga actividades al aire libre use el cubrebocas".

"(Están excediendo) sus atribuciones, así es. A menos que la autoridad sanitaria en algún estado de la República haya definido que es obligatorio podrían tener esta circunstancia pero en nuestro caso no".