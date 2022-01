INE ordena que Morena suspenda spots de precandidato en Tamaulipas

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que Morena debe suspender la difusión de promocionales en radio y televisión, de su precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El PAN solicitó una medida cautelar contra Morena y su precandidato gobernador en Tamaulipas, Américo Villarreal, por el presunto uso indebido de la pauta, derivado de seis promocionales en radio y televisión, que podrían constituir actos anticipados de campaña y afectar el principio de equidad en el desarrollo del proceso electoral local, por ello solicitó la suspensión y difusión de los materiales.

El promocional denominado Precampañas Tamaulipas, pautado para radio y televisión, se declaró improcedente, por tratarse de hechos consumados e irreparables, toda vez que el 15 de enero pasado culminó la vigencia de dicho spot.

En lo que hace a los promocionales "General Américo Villarreal" y "Presentación Américo Villarreal", la Comisión, por mayoría de votos, determinó declarar procedente la medida cautelar, toda vez que se consideró que no se justifica la aparición del precandidato en la propaganda para radio y televisión.

La aparición de Villarreal y los mensajes que se transmiten, consideró la Comisión, pueden generar una ventaja indebida y trastoca la equidad de la contienda.

En la Comisión, se expuso, que desde una óptica preliminar, la búsqueda, apoyo o respaldo de la ciudadanía o de algún órgano partidista para que Villarreal Anaya obtenga la candidatura es aparente, pues dicha propuesta única no requiere ratificación, votación o validación posterior, de ahí que no se justifique su aparición ni el contenido de los promocionales, los cuales escapan de la temática, que por regla general, deben contener en etapa de precampañas.

El consejero Ciro Murayama y la consejera Claudia Zavala, coincidieron en la necesidad de generar condiciones para que la Sala Superior genere una jurisprudencia en donde, de forma vinculante, se establezcan qué principios se deben privilegiar, tanto en la democracia interna como de los partidos, como en la equidad general dela contienda.

La consejera Adriana Favela votó en contra de aplicar la medida cautelar, toda vez que consideró que conforme a precedentes de la propia comisión, de la Sala Superior y de la Regional Especializada, del Tribunal Electoral, las precandidaturas únicas tienen la posibilidad de aparecer en los spots de precampaña, además de que, en el caso, es necesaria la validación y calificación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, como lo refieren los estatutos del partido.