INE presenta controversia ante la Corte contra CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió ante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por invadir competencias del ámbito electoral.

Lo anterior, derivado de la recomendación general de la CNDH publicada el 28 de octubre pasado, en la que lo calificó como un órgano parcial y de "sabojate" a la voluntad de la ciudadanía.

Además, recomendó al Congreso "llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa".

Al respecto, el INE puntualizó que el artículo 102 de la Constitución, apartado B, señala que los organismos de protección de los derechos humanos "no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales".

"En su recomendación, la CNDH no analiza un solo acto realizado por el Instituto Nacional Electoral. Más aún, dicha recomendación surge del análisis de hechos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando en México no existían organismos electorales autónomos. A pesar de ello, la CNDH pretende pronunciarse sobre el desempeño del INE", apuntó el órgano electoral en un comunicado.

En la acción de inconstitucionalidad también se mencionaron los dos pronunciamientos posteriores realizados por la CNDH a instancias de su presidenta, "donde se llega a afirmar que el INE ha saboteado la voluntad popular, lo cual es falso a todas luces".

El INE advirtió que estas posturas "colocan como un actor parcial en una estrategia de ataque político contra la autonomía de la autoridad electoral, desnaturalizando la misión constitucional de la figura de Ombudsperson".

Y presentan queja contra Cámara de Diputados por no analizar recorte presupuestal.

El INE también informó que interpuso una queja ante la SCJN por incumplimiento en contra de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, al considerar que la Cámara de Diputados no justificó el recorte presupuestal que realizó al órgano electoral en 2022.

En tanto, se limitó a publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de octubre de 2022, que "reitera su decisión respecto al monto de recursos aprobados para el INE" sin que, en ningún momento, desarrollara la "motivación reforzada" que le mandató el máximo tribunal de la nación.