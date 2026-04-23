INE proyecta costo de 6 mil mdp para elección judicial 2028

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proyectan que la elección judicial del 2028 costaría alrededor de 6 mil millones de pesos, una cifra por debajo de los 7 mil millones que costó la primera elección de jueces en 2025 que fue de 7 mil millones.

La consejera Rita Bell se pronunció a favor de aplazar los comicios judiciales del 2027 al 2028, bajo el argumento que empalmarlos no significa ningún ahorro para el instituto y hacen complejo el proceso de organización.

Argumentó que realizar la elección judicial con las intermedias "implica toda la renovación de las 500 diputaciones federales, al menos para el INE. Y estaremos hablando de 463 cargos de magistraturas de circuito, 386 cargos de juzgado o distrito y cinco magistraturas de sala superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más 17 entidades federativas que tendrán su propia elección y que, como saben, también el Instituto Nacional se coordina con las autoridades locales para la realización de sus elecciones".

En entrevista en el Senado, expuso que "el presupuesto para la elección del Poder Ejecutivo -para el 2027- se pidieron más de 8 mil millones de pesos. En el caso de la del poder judicial fueron 6 mil millones de pesos".

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"Y la proyección que podríamos estar pensando, justo porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos que les comento, son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento", para ambas elecciones si realizarán conjuntas en 2027.

"Digo, estamos haciendo escenarios, pero en realidad se sumarían lo que se ha costado cada una de estas dos elecciones", puntualizó.

Cabe destacar que el INE ejerció un presupuesto de casi 7 mil millones de pesos para la realización de la elección judicial del 2025, en la que estuvieron en disputa 881 cargos, entre ellos los nueve puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Inicialmente el INE había solicitado a la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 12 mil millones de pesos, el monto destinado fue recortado a seis mil millones. Ante ello, se destinó una ampliación de mil millones.

En la primera elección judicial del domingo 1 de junio del 2025 se tuvo una participación ciudadana fue de alrededor del 12% de los 99.7 millones de ciudadanos que integran la lista nominal en todo el país.

Con una participación promedio del 12% del padrón, se estima que cada sufragio en esta elección costó alrededor de 583 a 619 pesos, una cifra considerablemente más alta que los aproximadamente 145 pesos por voto de la elección federal de 2024.