INE y Diputados ponen lupa a legisladores que busquen reelección

La Cámara de Diputados entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) el listado de personal asignado a los diputados federales, padrón de vehículos y los recursos asignados a los diputados federales bajo el concepto de dietas y apoyos de los legisladores que buscan la reelección legislativa.

En un comunicado, la Cámara de Diputados informó que de conformidad con el convenio INE/DJ/25/2021 firmado con el INE, con la finalidad de establecer mecanismos de coordinación para que cuente con la información necesaria para verificar y fiscalizar los ingresos y egresos de las y los candidatos, remitió al INE:

El listado de personal que se encuentra asignado a las y los diputados, que contiene nombres, cargos, tipo de contratación o régimen laboral, temporalidad, área de adscripción, así como la contraprestación recibida.

El listado de personal de las comisiones, comités o cualquier otro grupo de trabajo, en las que participen en su calidad de integrantes, presidentes o secretarios.

Padrón vehicular de la Cámara de Diputados, en el que se detalla número de placas y color de vehículos, y se señala que no se cuenta con registro de asignación de vehículos para las y los legisladores incluyendo al personal y asesores a su mando.

Integración sobre el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados a las y los candidatos, respecto a dieta, asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje.

Recursos financieros asignados en el caso de que las y los legisladores ostenten cargos como presidentes o secretarios de comisiones, comités o cualquier otro grupo de trabajo de la Cámara de Diputados.

Información financiera sobre aquellos legisladores que renunciaron a los apoyos económicos, e informes de actividades legislativas durante el periodo de contienda y quiénes cuentan con licencia; los importes de dieta, apoyos e informe de actividades ministrados en abril y con corte al 5 de mayo, de quienes no renunciaron o lo hicieron posterior a la ministración.

Adicionalmente, la Cámara de Diputados habilitó un portal en su página oficial, misma que se encuentra actualizada al 8 de junio del presente, donde se puede visualizar el listado de legisladoras y legisladores que participaron en la elección consecutiva y que han renunciado a sus apoyos y quienes no lo han hecho, además del estatus de quienes han solicitado licencia, en cuyo caso, cuando ésta es aprobada dejan de recibir recurso alguno por parte de la Cámara de Diputados, toda vez que dejan de ejercer su cargo.

Cabe señalar que la única información pendiente de entregar al INE es la solicitada sobre las oficinas de atención ciudadana y casa de gestión de los legisladores que buscaban reelegirse; dichos datos se han solicitado a los grupos parlamentarios. Se destaca que al momento ya se realizó una primera entrega al INE de dicha información con datos de tres grupos parlamentarios. Una vez que se tenga la información completa será entregada al INE a la brevedad.

"Reiteramos el compromiso de la Cámara de Diputados de proporcionar toda la información necesaria para verificar y fiscalizar los ingresos y egresos de las y los candidatos, a fin de coadyuvar a la transparencia sobre el ejercicio de los recursos", aseguró en la comunicación el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El pasado sábado 29 de mayo, EL UNIVERSAL publicó que en total, fueron 217 de 500 diputados federales los que finalmente buscarán la reelección para quedarse otros tres años en su curul, sin embargo, 13 de ellos no renunciaron a los apoyos económicos que les otorga mes a mes la Cámara de Diputados como apoyo a su labor legislativa, ni tampoco solicitaron licencia al cargo.

Entre los apoyos que siguieron recibiendo los legisladores en éstos dos meses se encuentran: Asistencia Legislativa (45 mil 786 pesos), Atención Ciudadana (28 mil 772 pesos), y Transporte (aproximadamente 28 mil pesos depende de cada legislador).

El pasado 4 de abril, EL UNIVERSAL publicó que la Cámara de Diputados alistaba la suspensión por dos meses (abril y mayo) a aproximadamente 200 diputados federales que buscarían la reelección legislativa, esto para no influir en la contienda, por lo que les pidió que formalizaran su renuncia mediante la firma de un oficio en el que los legisladores describen que no se afectarán sus derechos.

Sin embargo, solamente 187 de los 217 que buscarán la reelección, enviaron un oficio para renunciar a sus "apoyos legislativos"; y 30 de ellos no enviaron ningún documento.